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रांची में 74 छठ घाट चिह्नित, 50 से अधिक कृत्रिम तालाबों में भी होगा अर्घ्य, तैयारी में जुटा रांची नगर निगम

घाटों का निरीक्षण करते पदाधिकारी ( ETV BHARAT )

रांची: दीपावली संपन्न होने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में छठव्रतियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है. शहर के विभिन्न छठ घाटों पर साफ-सफाई, सुरक्षा, रोशनी और पहुंच पथ को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है.

घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था