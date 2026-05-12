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रांची में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य, अफवाहों पर ध्यान न दें: जिला प्रशासन

रांची: राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है.

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर कुमार रजत ने विभिन्न तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम कुमार पांडेय भी मौजूद रहे.

इस बैठक में नामकुम और पिठोरिया क्षेत्र के कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्रसारित हो रही खबरों की समीक्षा की गई. अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली. इस दौरान तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को बताया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है.

रांची जिला प्रशासन की बैठक (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने कहा कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण लोगों द्वारा जरूरत से अधिक ईंधन खरीदने की स्थिति बन रही है, जिससे कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी दबाव देखा गया. हालांकि कंपनियों ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति लगातार जारी है.

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखें और लॉजिस्टिक या परिवहन से जुड़ी किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी कंपनियां आपसी समन्वय के साथ काम करें.