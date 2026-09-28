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चुनाव आयोग के संयुक्त बयान से एसआईआर पर उठे सवालों को लेकर डिप्टी मेयर का पलटवार! जानें, क्या दिया बयान

रांची डिप्टी मेयर ने एसआईआर पर उठे सवालों को लेकर बयान दिया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Ranchi Deputy Mayor issues statement regarding questions raised about SIR
रांची के डिप्टी मेयर नीरज कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 7:07 PM IST

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रांचीः चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों के संयुक्त बयान के बाद एसआईआर को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. रांची के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के संयुक्त बयान से एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई है.

नीरज कुमार ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर समेत प्रमुख फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं. उनके अनुसार, आयोग के तीनों आयुक्तों की ओर से संयुक्त रूप से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद इस प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों और आशंकाओं को तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजे गए पत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने का दावा किया. नीरज कुमार ने कहा कि यह पत्र किसी नीतिगत विषय या एसआईआर से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्त अधिकारी से जुड़े प्रशासनिक मामले को लेकर था. उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 और मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है.

नीरज कुमार ने कांग्रेस पर राजनीतिक हितों के लिए चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान से जुड़े मामलों में राजनीतिक दलों को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने विपक्ष से आरोप लगाने के बजाय तथ्यों का सम्मान करने और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने से बचने की अपील की.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार को सुनिश्चित करना हैय इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से घर-घर संपर्क समेत विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

नीरज कुमार ने कहा कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विषय सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित हैं. ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों की ओर से होने वाली बहस तथ्यों और जिम्मेदार संवाद पर आधारित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच स्पष्ट जानकारी पहुंचाना जरूरी है, ताकि अनावश्यक भ्रम की स्थिति नहीं बने.

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