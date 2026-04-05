निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कब, अभिभावकों की बढ़ती परेशानी, क्या प्रशासन है सख्त
रांची में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक परेशान हैं. डीसी ने सोमवार को बैठक कर मामले के सामाधान की बात कही है.
Published : April 5, 2026 at 4:52 PM IST
रांची: जिले के निजी स्कूलों में फीस के अलावा अन्य मदों में अतिरिक्त शुल्क वसूली को लेकर अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. री-एडमिशन के नाम पर अलग-अलग मद से पैसे लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. जिससे अभिभावकों में नाराजगी है. कई अभिभावकों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत भी की है. लेकिन अब तक ठोस निष्पादन नहीं हो पाया है.
निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए समिति का गठन
स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके. हालांकि अब तक यह कमेटी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है. जिससे निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली में खास बदलाव नहीं दिख रहा है. जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है.
नामांकन की प्रक्रिया शुरू
स्कूलों में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी दौरान अभिभावकों से शिकायत मिल रही है कि बच्चों को किताबें खरीदने के लिए स्कूलों द्वारा कुछ चुनिंदा दुकानों की सूची थमाई जा रही है. इससे अभिभावकों को मनचाहे विकल्प नहीं मिल पा रहे और उन्हें निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है. जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.
सोमवार को होगी समिति की बैठक: डीसी
अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे पर जल्द ही निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी. उन्होंने बताया कि सोमवार को पहले समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी, जिसमें अब तक मिली सभी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद स्कूल प्रबंधन के साथ चर्चा कर समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाया जाएगा.
प्रशासन का कहना है कि अभिभावकों के हितों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. हालांकि, फिलहाल अभिभावक इस इंतजार में हैं कि प्रशासन की यह पहल कब जमीनी स्तर पर असर दिखाएगी. साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लग पाएगी.
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