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निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कब, अभिभावकों की बढ़ती परेशानी, क्या प्रशासन है सख्त

निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक करते डीसी ( फाइल फोटो- ईटीवी भारत )

रांची: जिले के निजी स्कूलों में फीस के अलावा अन्य मदों में अतिरिक्त शुल्क वसूली को लेकर अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. री-एडमिशन के नाम पर अलग-अलग मद से पैसे लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. जिससे अभिभावकों में नाराजगी है. कई अभिभावकों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत भी की है. लेकिन अब तक ठोस निष्पादन नहीं हो पाया है.

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए समिति का गठन

स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके. हालांकि अब तक यह कमेटी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है. जिससे निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली में खास बदलाव नहीं दिख रहा है. जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

नामांकन की प्रक्रिया शुरू

स्कूलों में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी दौरान अभिभावकों से शिकायत मिल रही है कि बच्चों को किताबें खरीदने के लिए स्कूलों द्वारा कुछ चुनिंदा दुकानों की सूची थमाई जा रही है. इससे अभिभावकों को मनचाहे विकल्प नहीं मिल पा रहे और उन्हें निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है. जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.