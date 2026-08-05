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रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज, 14 प्लाटून लेगी परेड में भाग, पहली बार ओडिशा पुलिस भी होगी शामिल

विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों संग बैठक करते रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है. बुधवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई. इस दौरान डीसी ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

14 प्लाटून लेगी परेड में हिस्सा

इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक खास बात यह होगी कि कुल 14 प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगी, जबकि ओडिशा पुलिस की टुकड़ी भी पहली बार समारोह में शामिल होगी. इसके साथ-साथ झारखंड सशस्त्र पुलिस, जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और एनसीसी के कैडेट्स भी परेड में भाग लेंगे.

तैयारियों को लेकर दिए गए अहम निर्देश

रांची डीसी कार्यालय के और से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि डीसी रांची ने भवन प्रमंडल को निर्देश दिया कि मोरहाबादी मैदान में आगंतुकों के लिए दाएं और बाएं हिस्से में वाटरप्रूफ पंडाल, गैलरी और पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही मैदान का समतलीकरण, बैरिकेडिंग, मुख्य मंच और साउंड सिस्टम के लिए आवश्यक टावर का निर्माण समय पर पूरा किया जाए. जबकि उपसमाहर्ता को समारोह का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तैयार करने, मुख्य मंच और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

"पानी से बिजली की व्यवस्था मुकम्मल हो"

डीसी ने विद्युत कार्य प्रमंडल को निर्बाध बिजली आपूर्ति और साउंडप्रूफ जनरेटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, वीआईपी शौचालय और परेड में भाग लेने वाले कैडेट्स के लिए अस्थायी शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

सड़क, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर