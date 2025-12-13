फ्लाइट कैंसिलेशन मामला, रांची के होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी
विमान यात्रियों से मनमानी पैसा लेने के मामले में रांची डीसी ने होटल मालिकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.
Published : December 13, 2025 at 2:57 PM IST
रांची: बढ़ती ठंड और कोहरे को लेकर राजधानी रांची से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही हैं या फिर उसे री शेड्यूल किया जा रहा है. ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है तो दूसरी तरफ होटल वाले भी उनसे मनमाना किराया वसूल रहे हैं. ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए रांची डीसी ने होटल मालिकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं.
लगातार फ्लाइट्स हो रहे कैंसिल
रांची जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि ठंड के दौरान कोहरा एवं खराब मौसम के कारण हवाई उड़ानों के निरस्त/विलंबित होने की स्थिति में यात्रियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन, रांची द्वारा सभी होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची द्वारा अवगत कराया गया है कि दिसंबर-जनवरी माह में घने कोहरे के कारण विशेषकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली उड़ानों में बार-बार बाधा उत्पन्न होता है. ऐसी स्थिति में कई यात्री मजबूरन होटल में ठहरने को विवश होते हैं, जिसका कुछ स्थानों पर अनुचित लाभ उठाते हुए होटल किरायों में अत्यधिक एवं मनमानी वृद्धि की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं.
ऐसे में जिला प्रशासन, रांची स्पष्ट करता है कि आपदा/आपात अथवा हवाई सेवाओं में बाधा की स्थिति में किसी भी प्रकार की किराया वृद्धि अनुचित एवं अस्वीकार्य है. ऐसे समय में यात्रियों से निर्धारित एवं सामान्य दर से अधिक शुल्क वसूलना उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल है. इसके तहत रांची जिला अंतर्गत सभी होटल संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उड़ान निरस्त या विलंब की स्थिति में कमरों के किराये में मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी.
ये निर्देश जारी किए गए
- पूर्व में निर्धारित/प्रचलित दरों पर ही कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.
- यात्रियों के साथ सहयोगात्मक एवं मानवीय व्यवहार किया जाएगा.
- किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या हिडेन चार्ज से बचा जाएगा.
- शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी.
रांची जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल संचालकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों से भी अपील की गई है कि अगर उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं.
