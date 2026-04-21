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एशियन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को रांची उपायुक्त ने किया सम्मानित, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

रांची के उपायुक्त ने एशियन चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

Ranchi DC Honors Medalists
रांची डीसी के साथ एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 5:43 PM IST

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रांची: एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों ने मंगलवार को रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की. झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक के नेतृत्व में दिनेश कुमार, रेशमा कुमारी और बसंती कुमारी ने उपायुक्त से मिलकर अपनी उपलब्धियों की जानकारी साझा की.

उपायुक्त ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

मुलाकात के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, जो पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए हर संभव प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन भी दिया.

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड की प्रतिभाएं लगातार उभर रही हैं और सही मार्गदर्शन मिलने पर ये खिलाड़ी देश के लिए और अधिक गौरव हासिल कर सकते हैं.

गौरतलब है कि 6 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. दिनेश कुमार ने दो स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया, जबकि रेशमा कुमारी ने एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया. वहीं, बसंती कुमारी ने महिला अंडर-25 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

राज्य के खिलाड़ियों में अपार संभावनाएंः डॉ. मधुकांत

इस दौरान झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं और उचित प्रशिक्षण और संसाधन मिलने पर वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार सफलता हासिल कर सकते हैं. उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग की सराहना करते हुए खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयासों को जरूरी बताया.

खिलाड़ियों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिला प्रशासन से मिले प्रोत्साहन से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है तथा वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हुए हैं.

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रांची में खिलाड़ियों का सम्मान
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