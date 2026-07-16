दो दिनों से हथियार के बल पर मचा रखा था आतंक, दशमफॉल पुलिस ने दबोचे चार अंतरजिला लुटेरे
रांची में सड़क लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 16, 2026 at 7:50 PM IST
रांचीः रांची जिला के दशमफॉल और तमाड़ क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले अंतरजिला लुटेरा गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्टल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई दो अन्य लूट की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
बाइक लूटकांड के 4 घंटे के भीतर गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को दशमफॉल थाना क्षेत्र की आराडीह पंचायत अंतर्गत चुड़गी के पास चार अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक व्यक्ति से उसकी बाइक, कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड और नकदी लूट ली थी.
घटना की सूचना मिलते ही रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के मार्गदर्शन में बुंडू के एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, गुप्त सूचना, मानवीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और बाइक लूटकांड के महज चार घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
24 घंटे में लूट की कई घटनाओं को दिया था अंजाम
एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 14 जुलाई को तमाड़ थाना क्षेत्र के पतसायडीह-एदलडीह मार्ग पर एक व्यक्ति से 150 रुपये और मोबाइल तथा परासी गांव स्थित एनएचएआई प्लांट के पास एक अन्य व्यक्ति से 20 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूटने की बात भी स्वीकार की है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने दो दिनों के दौरान तीन से चार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था. पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक नेटवर्क और संभावित वारदातों की भी जांच कर रही है.
खूंटी के तीन और तमाड़ का है एक अपराधी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र निवासी अंकित मुंडा, गोपाल मुंडा, अजीत मुंडा तथा तमाड़ थाना क्षेत्र निवासी गुरुवा मुंडा के रूप में हुई है. इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 500 रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.
इस मामले में दशमफॉल थाना कांड संख्या 07/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पूरे अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ ओम प्रकाश ने किया, जबकि दशमफॉल थाना प्रभारी कुंदन कुमार, मरांगहादा थाना की पुलिस टीम और सशस्त्र बल के जवानों ने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
ये भी पढ़ें-
राजधानी में अपराधियों का तांडव! एक साथ तीन पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, लूट के दौरान एक को मारा चाकू
रांची में लूट की साजिश नाकाम, हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार
रांची में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, लूट और चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा