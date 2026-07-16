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दो दिनों से हथियार के बल पर मचा रखा था आतंक, दशमफॉल पुलिस ने दबोचे चार अंतरजिला लुटेरे

रांचीः रांची जिला के दशमफॉल और तमाड़ क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले अंतरजिला लुटेरा गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्टल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई दो अन्य लूट की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

बाइक लूटकांड के 4 घंटे के भीतर गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को दशमफॉल थाना क्षेत्र की आराडीह पंचायत अंतर्गत चुड़गी के पास चार अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक व्यक्ति से उसकी बाइक, कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड और नकदी लूट ली थी.

जानकारी देते बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घटना की सूचना मिलते ही रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के मार्गदर्शन में बुंडू के एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, गुप्त सूचना, मानवीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और बाइक‌ लूटकांड के महज चार घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

24 घंटे में लूट की कई घटनाओं को दिया था अंजाम

एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 14 जुलाई को तमाड़ थाना क्षेत्र के पतसायडीह-एदलडीह मार्ग पर एक व्यक्ति से 150 रुपये और मोबाइल तथा परासी गांव स्थित एनएचएआई प्लांट के पास एक अन्य व्यक्ति से 20 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूटने की बात भी स्वीकार की है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने दो दिनों के दौरान तीन से चार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था. पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक नेटवर्क और संभावित वारदातों की भी जांच कर रही है.