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बढ़ती ठंड में जरूरतमंदों के लिए रांची नगर निगम की पहल, नगर आयुक्त ने बांटे कंबल, रेन बसीरों में सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश

कंबल बांटते नगर आयुक्त सुशांत गौरव ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है, जबकि बर्फीली हवाओं के कारण सुबह और रात के समय कनकनी काफी बढ़ गई है. कड़कड़ाती ठंड की वजह से खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीबों और बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसे में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए रांची नगर निगम ने एक सराहनीय पहल शुरू की है.

शनि मंदिर और पहाड़ी मंदिर के पास बांटे गए 120 कंबल