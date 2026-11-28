बढ़ती ठंड में जरूरतमंदों के लिए रांची नगर निगम की पहल, नगर आयुक्त ने बांटे कंबल, रेन बसीरों में सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश
झारखंड में बढ़ती ठंड के बीच नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने जरूरतमंदों को 120 कंबल बांटे. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 28, 2026 at 6:42 PM IST
रांची: झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है, जबकि बर्फीली हवाओं के कारण सुबह और रात के समय कनकनी काफी बढ़ गई है. कड़कड़ाती ठंड की वजह से खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीबों और बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसे में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए रांची नगर निगम ने एक सराहनीय पहल शुरू की है.
शनि मंदिर और पहाड़ी मंदिर के पास बांटे गए 120 कंबल
राज्य सरकार के निर्देश पर रांची नगर निगम की ओर से गरीबों और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण व ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम की टीम के साथ खुद मैदान में उतरकर हरमू रोड स्थित शनि मंदिर और पहाड़ी मंदिर के आसपास जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे. इस अभियान के तहत मौके पर कुल 120 कंबलों का वितरण किया गया.
"कोई खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर न हो"- नगर आयुक्त
कंबल वितरण के दौरान नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि बढ़ती ठंड के बीच यह सुनिश्चित करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि शहर में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर न हो. उन्होंने कहा कि राहत पहुंचाना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी भी है. निगम का प्रयास है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.
रैन बसेरों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने का सख्त निर्देश
नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों की पहचान कर कंबल वितरण अभियान को निरंतर जारी रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शहर के सभी आश्रय गृहों और रैन बसेरों (Night Shelters) की व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया है, ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली-रोशनी और गर्म बिस्तर जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सकें.
बेघरों को बचाने के लिए चलेगा रात्रिकालीन रेस्क्यू अभियान
बढ़ती शीतलहर और कनकनी को देखते हुए नगर आयुक्त ने शहर में व्यापक स्तर पर रात्रिकालीन रेस्क्यू अभियान (Night Rescue Drive) चलाने का निर्देश दिया है. इस अभियान के तहत निगम की टीमें रात में गश्त करेंगी और फुटपाथ या खुले में सो रहे बेघर व जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित तरीके से नजदीकी आश्रय गृहों तक पहुंचाएंगी, ताकि उन्हें जानलेवा ठंड से बचाया जा सके.
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