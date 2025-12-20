ETV Bharat / state

अस्पताल के साइलेंस जोन में गाने पर डॉक्टरों का डांस, सिविल सर्जन ने मामने पर लिया संज्ञान

रांची के कांके CHC में लाउडस्पीकर पर तेज म्यूजिक पर डॉक्टरों के डांस करने के वायरल वीडियो पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है.

Ranchi Civil Surgeon
रांची सिविल सर्जन प्रभात कुमार (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 5:49 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 6:42 PM IST

रांची: राजधानी रांची के एक सीएचसी में पार्टी हुई. डॉक्टरों और नर्सों ने लाउडस्पीकर पर बज रहे तेज म्यूज़िक पर डांस किया. साइलेंस जोन में ऐसा होने का वीडियो वायरल होने के बाद, सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

पूरी घटना कांके सीएचसी की है. शुक्रवार को डॉक्टरों ने क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया था. इस दौरान सभी ने जमकर पार्टी की. डॉक्टरों, नर्सों, सीएचओ और दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने लाउडस्पीकर पर बज रहे म्यूजिक पर डांस किया. वीडियो वायरल होने के बाद, एक बार फिर राज्य का स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल जांच के दायरे में आ गया है.

सिविल सर्जन ने लिया संज्ञान (ईटीवी भारत)

सिविल सर्जन ने कांके सीएचसी प्रभारी के साथ-साथ दूसरे डॉक्टरों, नर्सों और सीएचओ को शो-कॉज नोटिस जारी करने की बात कही है. सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि यह अस्पताल के दो स्टाफ की सेवानिवृति की विदाई पार्टी थी. साथ ही क्रिसमस पार्टी भी आयोजित थी. उन्होंने बताया कि वह भी थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद थे. सिविल सर्जन ने कहा कि जब वे कार्यक्रम में थे, तो भक्ति गीत बज रहे थे. उन्हें दूसरे गानों की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि कांके सीएचओ समेत अन्य डॉक्टरों और स्टाफ को शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा.

सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और अस्पतालों में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए नियम बनाए जाएंगे. अस्पताल परिसर में धार्मिक कार्यक्रम के बारे में सिविल सर्जन ने कहा कि हमारे देश में धर्म की महानता है. और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. अगर कुछ लोगों ने इस दौरान शांति कार्यक्रम किया तो इसे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर गानों पर डांस हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि रांची सदर अस्पताल के पास फिरायाल लाल चौक को साइलेंस जोन घोषित करने की कोशिश की जा रही है ताकि अस्पताल में मरीजों को कोई परेशानी न हो.

Last Updated : December 20, 2025 at 6:42 PM IST

