अस्पताल के साइलेंस जोन में गाने पर डॉक्टरों का डांस, सिविल सर्जन ने मामने पर लिया संज्ञान

रांची: राजधानी रांची के एक सीएचसी में पार्टी हुई. डॉक्टरों और नर्सों ने लाउडस्पीकर पर बज रहे तेज म्यूज़िक पर डांस किया. साइलेंस जोन में ऐसा होने का वीडियो वायरल होने के बाद, सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

पूरी घटना कांके सीएचसी की है. शुक्रवार को डॉक्टरों ने क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया था. इस दौरान सभी ने जमकर पार्टी की. डॉक्टरों, नर्सों, सीएचओ और दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने लाउडस्पीकर पर बज रहे म्यूजिक पर डांस किया. वीडियो वायरल होने के बाद, एक बार फिर राज्य का स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल जांच के दायरे में आ गया है.

सिविल सर्जन ने कांके सीएचसी प्रभारी के साथ-साथ दूसरे डॉक्टरों, नर्सों और सीएचओ को शो-कॉज नोटिस जारी करने की बात कही है. सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि यह अस्पताल के दो स्टाफ की सेवानिवृति की विदाई पार्टी थी. साथ ही क्रिसमस पार्टी भी आयोजित थी. उन्होंने बताया कि वह भी थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद थे. सिविल सर्जन ने कहा कि जब वे कार्यक्रम में थे, तो भक्ति गीत बज रहे थे. उन्हें दूसरे गानों की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि कांके सीएचओ समेत अन्य डॉक्टरों और स्टाफ को शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा.