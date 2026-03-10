ETV Bharat / state

रांची सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस और बीडीएस टीम

रांची: रांची सिविल कोर्ट में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. अज्ञात शख्स के द्वारा ई-मेल कर धमकी दी गई है. धमकी देने वाले शख्स ने पूरे कोर्ट परिसर को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी है. ई-मेल में 14 साइनाइड बमों के प्रयोग की बात कही गई है. जिसके बाद एक बार फिर से बम निरोधक दस्ता एक्टिव हो गया है.

सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी का तीसरा मामला

पिछले 1 महीने से राजधानी रांची में किसी अज्ञात शख्स के द्वारा लगातार बम धमाके करने की धमकी ई-मेल के माध्यम से दी जा रही है. कभी सिविल कोर्ट , कभी डीसी कार्यालय तो कभी पासपोर्ट ऑफिस. इन महत्वपूर्ण स्थानों पर बम विस्फोट करने की धमकी देने वाला शख्स कौन है यह पुलिस के लिए भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है. इसी बीच मंगलवार को एक बार फिर से ई-मेल भेजकर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का तीसरा मामला है.

"इंसाफ मिलता नहीं, इसलिए उड़ा देंगे कोर्ट को"

धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय बम निरोधक दस्ते के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे और कोर्ट परिसर की जांच की. डीएसपी ने बताया कि एक बार फिर से ई-मेल के जरिए बम धमाका करने की धमकी दी गई है. जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस बार ई-मेल के जरिए 14 साइनाइड बमों के प्रयोग कर को बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है. ई-मेल में यह भी लिखा गया है कि जब इंसाफ मिलता ही नहीं, इसलिए कोर्ट को उड़ा देंगे.

लगातार मिल रही धमकी

राजधानी रांची में इन दोनों एक अज्ञात ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति की वजह से दहशत का माहौल है. अब तक तीन बार रांची सिविल कोर्ट को बम धमाके में उड़ने की धमकी दी गई है. जबकि एक-एक बार रांची डीसी ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है.

प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रांची के कोतवाली और सुखदेवनगर थाने में इस संबंध में फिर भी अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस अभी तक ई-मेल भेज कर धमकी देने वाले शख्स की पहचान नहीं कर पाई है. जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है.

बेहद खतरनाक तरीके से दी जा रही है धमकी

पहली बार 6 फरवरी 2026 को रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी. रांची पुलिस की ओर से बताया गया है कि ई-मेल के माध्यम से कोर्ट बिल्डिंग में कई जगह आरडीएक्स और आईईडी लगाने का जिक्र किया गया था. वहीं धमकी भरे ई-मेल में यह भी लिखा गया था कि अगर आईईडी एक्टिवेट नहीं होता है तो आतंकियों के द्वारा कोर्ट बिल्डिंग में आत्मघाती धमाका कर बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा.

कुछ इसी तरह से दूसरी बार भी कोर्ट बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई थी. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि कुछ ही दिन बाद रांची के डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. तीनों मामले की जांच चली रही थी कि तभी 6 मार्च को रांची के पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ा देने की धमकी दे दी गई.