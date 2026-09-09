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JPSC परीक्षा घोटाला: अभय तिवारी को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

JPSC परीक्षा घोटाला मामले में अभय तिवारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

JPSC exam scam case
रांची सिविल कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 6:57 PM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के मामले में जेल में बंद आरोपी अभय तिवारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है. सिविल कोर्ट में सीआईडी के कांड संख्या 16/2026 में आरोपी अभय तिवारी की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है.

सीआईडी ने जमानत का किया कड़ा विरोध

मंगलवार को अदालत में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थीं. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को अदालत ने अभय तिवारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया.

सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अभय तिवारी की जमानत का कड़ा विरोध किया. सीआईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि अभय तिवारी इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी है. सीआईडी के अनुसार, वह एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा था, जिसके जरिए परीक्षा और नियुक्ति में गड़बड़ी की गई.

अभ्यर्थियों से पैसे लेने का आरोप

सीआईडी ने अदालत को बताया कि अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करता था. आरोप है कि इसी दौरान उसने अपने रिश्तेदारों समेत कई अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लिए. जांच में ऐसे लोगों के बारे में जानकारी सामने आने का दावा किया गया है, जिनसे कथित तौर पर पैसे लेकर नियुक्ति में मदद करने की बात कही गई थी.

सीआईडी ने यह भी दलील दी कि यदि अभय तिवारी को जमानत मिलती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश कर सकता है. एजेंसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया.

न्यायिक हिरासत में रहेगा अभय तिवारी

अदालत ने सीआईडी की दलीलों और मामले की गंभीरता को देखते हुए अभय तिवारी को फिलहाल राहत नहीं दी. उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी. इससे पहले सीआईडी कोर्ट की ओर से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को भी जमानत नहीं मिली थी.

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