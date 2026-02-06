ETV Bharat / state

बड़े व्यवसायी ने अपार्टमेंट की छठी मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर मौत

रांचीः शहर के प्रसिद्ध कारोबारी अनुराग सरावगी ने ब्लेयर अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना गुरुवार देर रात की है. रांची पुलिस आत्महत्या का कारण और दूसरे तथ्यों को लेकर जांच में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के जाने-माने बिल्डर और मेन रोड स्थित जेडी हाई स्ट्रीट मॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर 45 वर्षीय अनुराग सरावगी ने गुरुवार रात ब्लेयर अपार्टमेंट के अपने आवास की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय वह फ्लैट में अकेले थे, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चे तमिलनाडु में रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे. देर रात तक पुलिस को कारणों का पता नहीं चला, लेकिन प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है.

घटना की जानकारी देते हुए अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि गुरुवार की रात सभी सोने चले गए थे तभी किसी के बहुत ऊपर से गिरने की आवाज आई, दौड़ कर जाने पर अनुराग सर का शव जमीन पर मिला, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. उनका मोबाइल फोन पूरी तरह चकनाचूर हो गया था, जिसे फॉरेंसिक टीम ने जब्त कर लिया है. अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर उनके वृद्ध माता-पिता मौजूद थे, जबकि दूसरे फ्लोर पर उनका एक और फ्लैट अंदर से बंद मिला.

किसी से चिल्ला कर कर रहे थे बात

पुलिस को दिए बयान में घर की नौकरानी ने बताया कि अनुराग जब घर लौटे तो फोन पर किसी से जोर-जोर से बात कर रहे थे और बेहद उत्तेजित लग रहे थे. नौकरानी ने कहा, साहब फोन पर किसी से बहस कर रहे थे. फिर अचानक बाहर चले गए. फिर अचानक उनके बालकनी से गिरने की आवाज आई.

जांच जारी