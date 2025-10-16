रांची में सर्राफा बाजार चमका, धनतेरस में 5 हजार करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद
रांची के सर्राफा मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ खास असर नहीं दिख रहा है. धनतेरस पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है.
Published : October 16, 2025 at 4:09 PM IST
रांची: धनतेरस को लेकर बाजार सज चुका है. सोने-चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी के बावजूद सर्राफा बाजार चमक रहा है. यही स्थिति बनी रही तो इस साल रिकॉर्ड कारोबार होने के आसार हैं. रांची जिला सोना-चांदी आभूषण विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष सोनी की मानें तो पिछले साल की तुलना में इस बार तीन गुणा बिक्री होने की संभावना है.
निवेश करने से बढ़ी सोने की कीमत
उन्होंने कहा कि पिछले साल झारखंड में करीब 1700 करोड़ का कारोबार धनतेरस के मौके पर हुआ था. इस साल 5000 करोड़ पार करने की संभावना है. ग्राहकों के इस रूझान से उत्साहित सर्राफा व्यवसायियों का मानना है कि खरीदारी में आई तेजी के पीछे सोने चांदी में हर दिन आ रहे उछाल से प्रभावित होकर लोग जमीन में निवेश करने के बजाय गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने में लगे हैं, जिसे कम समय में उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है.
कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जिनके परिवार में शादी विवाह आने वाले समय में होने हैं, वह अभी ज्वेलरी खरीद करके रखना चाहते हैं. संभावना व्यक्त की जा रही है कि सोना 2 लाख से ऊपर और चांदी 7 लाख से ऊपर जाएगा, इससे बचने के लिए लोगों में होड़ मची है.
दमक रहा सर्राफा बाजार, हल्के गहने की बढ़ी डिमांड
धनतेरस के मौके पर सोने चांदी से बने आभूषण खरीदने की परंपरा रही है. ऐसे में कीमतों में हर दिन आ रहे उछाल को देखते हुए लोग अपने बजट में ही हल्के गहनों और चांदी के सिक्कों की खरीदारी पर जोर दे रहे हैं. हालांकि कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं, जो निवेश को ध्यान में रखकर जमीन के बजाय सोने- चांदी में निवेश कर रहे हैं. इन सब के बीच धनतेरस को ध्यान में रखकर बाजार में एक से बढ़कर एक डिजाइन के गहने उतारे गए हैं.
त्योहार के मौके पर होती है सिक्कों की खरीदारी
आमतौर पर लोग दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी-गणेश के सिक्के खरीदते हैं. 10 ग्राम के सोने के सिक्के की कीमत 2500 रुपया है. इसके अलावा बाजार में चांदी की लक्ष्मी- गणेश की मूर्ति 10 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के वजन में उपलब्ध है. इसके साथ ही 1 से 5 ग्राम के लाइट वेट गोल्ड टॉप्स, अंगूठियां, लॉकेट और मंगलसूत्र की भरमार है.
