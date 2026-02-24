राष्ट्रपति के दौरे को लेकर 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित, रांची एयरपोर्ट पर ड्रोन-पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज है.
रांचीः राजधानी रांची में 26 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन और प्रस्थान प्रस्तावित है. इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पूरी परिधि को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित कर दिया गया है. राष्ट्रपति अपने एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं जहां भी जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी.
आदेश जारी
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर), रांची ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जैसे सभी मानवरहित या हल्के विमानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. जिला जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या-128/2026 में विस्तार से जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर इन गतिविधियों का संचालन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा. निषेधाज्ञा 26 फरवरी को प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक लागू रहेगी. यह कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी संभावित हवाई खतरे को रोका जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
अलर्ट जारी
वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. एयरपोर्ट परिधि में नो फ्लाइंग जोन के अलावा अन्य सुरक्षा उपाय भी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और किसी भी प्रकार की उल्लंघन से बचें.
