धनतेरस को लेकर झूम उठा ऑटोमोबाइल बाजार! GST दर में कमी से रिकॉर्ड बिक्री की संभावना
जीएसटी के दर में कमी आने से बाजार में रौनक बढ़ गई है. कारोबारी धनतेरस पर 20% अधिक कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं.
Published : October 15, 2025 at 5:35 PM IST
रांची: धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक है. एक से बढ़कर एक गाड़ियां बाजार में उतारी गई है. सोना-चांदी के बढ़ते दाम के बीच जीएसटी दरों में कमी से ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक है. रांची सहित पूरे राज्य में अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बार धनतेरस में करीब तीन हजार करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद लगाई जा रही है.
GST में कमी आने से बाजार में लौटी रौनक
हालत यह है कि पिछले महीने जीएसटी के दर में कमी आने के बाद 1100 गाड़ी बेचने वाले रांची के एक प्रतिष्ठित कार विक्रेता के पास इस महीने धनतेरस तक 2500 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है. सेल्स मैनेजर विवेक बताते हैं कि इन बुकिंग में अब तक हम लोगों ने 900 गाड़ियां मुहैया करा दी गई है शेष गाड़ी, धनतेरस और दीपावली तक उपलब्ध करा दी जाएगी.
10 दिन पहले ही शुरू हो गई थी वाहनों की बुकिंग
बाजार में जिन गाड़ियों की अत्यधिक डिमांड है, उसमें 7-10 लाख की चार चक्का कार के अलावा स्कूटी और मोटरसाइकिल भी शामिल है. किशोरगंज में एक दोपहिया शोरूम के सेल्स मैनेजर संजय सिन्हा कहते हैं कि इस बार धनतेरस के लिए बुकिंग 10 दिन पहले से शुरू हो गई है. जीएसटी कम होने के कारण मोटरसाइकिल और स्कूटी के दामों में कमी आई है, जिस वजह से लोग इन्हें लेने के लिए पहले से बुक करा रहे हैं.
इस साल 20% अधिक कारोबार होने की उम्मीद
हर दिन 5 से 10 दोपहिया बुक होने का दावा करते हुए संजय सिन्हा का कहना है कि पिछले साल की तुलना में, इस साल करीब 20% अधिक का कारोबार होने की संभावना है. धनतेरस के दिन गाड़ी लेने के लिए बुक कराने आए निखिल बताते हैं कि बाइक के बाद उनकी पसंद स्कूटी हो गई है, जिसे वे खास दिन में इस बार लेना चाहते हैं. उनका मानना है कि जीएसटी में कमी की वजह से दाम में आई कमी का लाभ वो धनतेरस पर उठाना चाहते हैं.
गाड़ियों की बुकिंग कराने के लिए ग्राहकों की लगी भीड़
रांची के बाजारों में एक से बढ़कर एक गाड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें बुक कराने के लिए शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लग रही है. जिन गाड़ियों को खासा पसंद किया जा रहा है, उसमें टाटा नेक्सन (Rs. 8.41 लाख से शुरू) और टाटा पंच (Rs. 6.30 लाख से शुरू) जैसी लोकप्रिय एसयूवी शामिल हैं. इसके अलावा, महिंद्रा बोलेरो (Rs. 9.19 लाख से शुरू) और महिंद्रा XUV 3XO (Rs. 8.38 लाख से शुरू) भी मार्केट में उपलब्ध हैं. मारुति की नई कारें, जैसे मारुति विक्टोरिस (Rs. 12.15 लाख से शुरू) और मारुति ब्रेजा (Rs. 14.83 लाख से शुरू) भी बाजार में आ चुकी हैं.
ये भी पढ़ें- ट्रक ने कार को मारी सीधी टक्कर, कार शोरूम का जीएम गंभीर रूप से घायल
बोकारोः कार शोरूम के मैनेजर को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
रांची: ईटीवी भारत ने किया कार शोरूम का रियलिटी चेक, दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव