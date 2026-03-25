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रांची पुलिस रामनवमी पर हाई अलर्ट, रूट मैप से लेकर उपद्रवी तत्व भी किए गए चिन्हित

रांचीः रामनवमी के पावन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रांची प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. ईद और सरहुल को बेहतरीन तरीके से सम्पन्न करवाने के बाद अब जिला पुलिस और प्रशासन रामवनमी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं.

अलर्ट पर पुलिस

झारखंड की राजधानी रांची में हर वर्ष बड़े ही शांति और भव्यता के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता रहा है. इस वर्ष भी इसी परंपरा को कायम रखने के लिए रांची पुलिस और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है. रांची में भव्य शोभा यात्राओं और उत्सव की तैयारियों के बीच संवेदनशीलता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है. अब तक रांची के सभी थाना क्षेत्रों में 1200 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है.

डीसी लगातार नजर रख रहे

रामनवमी का त्योहार रांची में हमेशा उत्साह के साथ मनाया जाता है. भव्य शोभा यात्राओं से सजे शहर की सड़कें झंडों और भक्तिमय जयकारों से गूंज उठती हैं, लेकिन पर्व की संवेदनशीलता को भांपते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. रांची डीसी ने खुद शहर में घूम-घूम कर शोभायात्रा रुट का जायजा लिया. रामनवमी के जुलूस मार्ग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी ने शोभायात्रा के आवागमन एवं प्रस्थान के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रास्ते का खुद ही निरीक्षण किया. डीसी तपोवन मंदिर भी गए, इसी मंदिर तक पहुंच सभी शोभयात्रा का समापन होता है. ऐसे में मंदिर में सुरक्षा दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग करने का निर्देश भी दिया गया है.

जानकारी देते रांची के डीसी और सिटी एसपी (Etv Bharat)

डीसी रांची ने बताया कि शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जुलूस के आगमन एवं प्रस्थान के लिए रास्ते सुगम बनाए जा रहे हैं. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आगामी पर्व रामनवमी को लेकर रांची शहर के विभिन्न जुलूस मार्ग का जायजा लेते हुए तमाम तैयारियों के मद्देनजर, शिव मंडप, पूजा समिति गाड़ी होटवार, महावीर चौक, अपर बाजार, मेडिकल चौक, तपोवन मंदिर एवं अन्य जगहों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

रांची पुलिस रामनवमी पर अलर्ट (Etv Bharat)

डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, 'रामनवमी के पर्व को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. शांति समितियों के साथ समन्वय और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है.

पुलिस भी अलर्ट, उपद्रवी तत्व चिन्हित

वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस भी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है. सीनियर पुलिस अधिकारियों के द्वारा शांति समिति के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी के लिए साइबर सेल और टेक्निकल सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

वहीं सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में सभी थानों से हाल के वर्षों में उपद्रव में शामिल लोगों की लिस्ट भी तैयार करवाई गई है. पुलिस के द्वारा संवेदनशील स्पॉट्स की पहचान कर वहां स्टैटिक डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जा रहा है. ग्रामीण थाना क्षेत्रों को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर मजबूत डिप्लॉयमेंट होगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.