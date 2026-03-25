रांची पुलिस रामनवमी पर हाई अलर्ट, रूट मैप से लेकर उपद्रवी तत्व भी किए गए चिन्हित
रांची और बोकारो में प्रशासन ने रामनवमी को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है.
Published : March 25, 2026 at 5:51 PM IST
रांचीः रामनवमी के पावन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रांची प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. ईद और सरहुल को बेहतरीन तरीके से सम्पन्न करवाने के बाद अब जिला पुलिस और प्रशासन रामवनमी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं.
अलर्ट पर पुलिस
झारखंड की राजधानी रांची में हर वर्ष बड़े ही शांति और भव्यता के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता रहा है. इस वर्ष भी इसी परंपरा को कायम रखने के लिए रांची पुलिस और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है. रांची में भव्य शोभा यात्राओं और उत्सव की तैयारियों के बीच संवेदनशीलता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है. अब तक रांची के सभी थाना क्षेत्रों में 1200 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है.
डीसी लगातार नजर रख रहे
रामनवमी का त्योहार रांची में हमेशा उत्साह के साथ मनाया जाता है. भव्य शोभा यात्राओं से सजे शहर की सड़कें झंडों और भक्तिमय जयकारों से गूंज उठती हैं, लेकिन पर्व की संवेदनशीलता को भांपते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. रांची डीसी ने खुद शहर में घूम-घूम कर शोभायात्रा रुट का जायजा लिया. रामनवमी के जुलूस मार्ग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी ने शोभायात्रा के आवागमन एवं प्रस्थान के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रास्ते का खुद ही निरीक्षण किया. डीसी तपोवन मंदिर भी गए, इसी मंदिर तक पहुंच सभी शोभयात्रा का समापन होता है. ऐसे में मंदिर में सुरक्षा दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग करने का निर्देश भी दिया गया है.
डीसी रांची ने बताया कि शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जुलूस के आगमन एवं प्रस्थान के लिए रास्ते सुगम बनाए जा रहे हैं. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आगामी पर्व रामनवमी को लेकर रांची शहर के विभिन्न जुलूस मार्ग का जायजा लेते हुए तमाम तैयारियों के मद्देनजर, शिव मंडप, पूजा समिति गाड़ी होटवार, महावीर चौक, अपर बाजार, मेडिकल चौक, तपोवन मंदिर एवं अन्य जगहों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, 'रामनवमी के पर्व को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. शांति समितियों के साथ समन्वय और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है.
पुलिस भी अलर्ट, उपद्रवी तत्व चिन्हित
वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस भी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है. सीनियर पुलिस अधिकारियों के द्वारा शांति समिति के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी के लिए साइबर सेल और टेक्निकल सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
वहीं सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में सभी थानों से हाल के वर्षों में उपद्रव में शामिल लोगों की लिस्ट भी तैयार करवाई गई है. पुलिस के द्वारा संवेदनशील स्पॉट्स की पहचान कर वहां स्टैटिक डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जा रहा है. ग्रामीण थाना क्षेत्रों को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर मजबूत डिप्लॉयमेंट होगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.
एक दर्जन ड्रोन किए जाएंगे तैनात
रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए राजधानी के विशेष स्थान पर एक दर्जन ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं. ड्रोन कहां-कहां तैनात किए जाएंगे इसके लिए जगह भी सुनिश्चित कर ली गई है. रामनवमी से ठीक 1 दिन पहले यानी 26 मार्च को सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन उड़ाकर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा.
ट्रैफिक रूट भी तैयार
राजधानी में रामनवमी की शोभायात्रा 27 मार्च को निकाली जाएगी, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं साथ ही राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. 27 मार्च को रांची के अधिकांश इलाकों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने 27 मार्च को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है. इसके अलावा 27 मार्च सुबह आठ से 28 मार्च सुबह चार बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है, जारी आदेश के अनुसार शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई मार्गों का रूट भी डायवर्ट किया गया है.
बोकारो
रामनवमी को लेकर बोकारो में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. शांति और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. बोकारो पुलिस प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. पुलिस कंट्रोल रूम के साथ-साथ जुलूस मार्गों पर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. हर जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है. जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी, ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके. आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है.
सुरक्षित पर्व मनाने को लेकर डीसी, एसपी ने किया फ्लैग मार्च
उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. पूरे जिले में प्रशासन मुस्तैद है लोग अपनी धार्मिक भावना एवं आस्था के साथ पूजा पाठ करें. प्रशासन की नजर सभी जगह है, खासकर सोशल मीडिया पर प्रशासन की पहली नजर है. कहीं भी अगर किसी सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाने की बात सामने आई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी एवं ड्रोन से सभी जगहों पर नजर रखी जा रही है. करीब 2000 पुलिस मित्र भी तैनात किए गए हैं, जो पुलिस और जनता के बीच समन्वय बनाएंगे. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और शांति के साथ पर्व मनाएं.
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