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दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर प्रशासन अलर्ट, घाटों पर NDRF की तैनाती, रात 10 बजे के बाद पटाखों और शोर पर रहेगी नजर

रांची जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में पर्व-त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा की गई.

बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. खासकर छठ महापर्व के दौरान तालाबों और घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, भीड़ नियंत्रण और दुर्घटनाओं की आशंका को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया.