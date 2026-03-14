ETV Bharat / state

रांची में LPG सिलेंडर की कमी पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी पर नजर, 5 किलो सिलेंडर का विकल्प

गैस आपूर्ति समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त ( ईटीवी भारत )