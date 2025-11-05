ETV Bharat / state

6 हजार किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद देवघर पहुंचे राणा संग्राम सिंह, कहा- अनुशासित जीवन का मार्ग है भक्ति

लखनऊ के राणा संग्राम सिंह 6,000 किलोमीटर पैदल चलकर बाबाधाम की पावन भूमि पहुंचे.

RANA SANGRAM SINGH
यात्रा पर निकले राणा संग्राम सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बाबाधाम की पवित्र भूमि पर इन दिनों एक ऐसे यात्री की चर्चा है, जिसने भक्ति को केवल शब्द नहीं, बल्कि साधना बना लिया है. लखनऊ के रहने वाले राणा संग्राम सिंह पिछले डेढ़ साल से पैदल यात्रा पर हैं. न कोई सुविधा, न वाहन, बस कंधे पर थैला, होठों पर ‘हर-हर महादेव’ और कदमों में अटूट आस्था.

करीब 6 हजार किलोमीटर का सफर किया तय

राणा संग्राम सिंह अब तक देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों की परिक्रमा में से नौ ज्योतिर्लिंग और तीन धाम की यात्रा पूरी कर चुके हैं. करीब छह हजार किलोमीटर का सफर तय कर वह जब देवघर पहुंचे, तो भावविभोर हो उठे.

बात करते श्रद्धालु राणा संग्राम सिंह (Etv Bharat)

उन्होंने कहा, 'बाबा बैद्यनाथ धाम की भूमि पर कदम रखते ही सारी थकान जैसे उड़ गई. यहां की पवित्रता और श्रद्धा से पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया. यह स्थान केवल तीर्थ नहीं, आत्मा का विश्राम स्थल है.'

अगला पड़ाव असम का कामाख्या धाम है

राणा संग्राम सिंह ने बताया कि उनकी यह यात्रा गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से शुरू हुई थी. इसके बाद वह सोमनाथ, उज्जैन, काशी, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और अब देवघर तक पहुंच चुके हैं. आगे उनका अगला पड़ाव असम का कामाख्या धाम होगा.

भक्ति की इस अद्भुत यात्रा के पीछे उनका उद्देश्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि संदेश भी है कि आधुनिक जीवन की दौड़ में जहां लोग सुख-सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, वहीं असली संतोष आत्मा की यात्रा में है. वह कहते हैं, 'लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, पर भगवान तो उस पगडंडी पर मिलते हैं जहां विश्वास और समर्पण साथ चलते हैं. मेरी यह यात्रा लोगों को यह याद दिलाने के लिए है.'

भक्ति केवल पूजा नहीं, एक अनुशासित जीवन का मार्ग हैः राणा संग्राम सिंह

उन्होंने कहा कि देशभर में हम जहां-जहां से गुजरते हैं, लोग श्रद्धा से उन्हें नमन करते हैं. कोई जल चढ़ाता है, कोई चरण पखारता है तो कोई बस हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग लेता है. राणा संग्राम सिंह की यह पदयात्रा आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है. भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन का मार्ग है, जिसमें समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है.

सच ही कहा गया है, देवघर की मिट्टी में भक्ति बसती है और जब कोई सच्चा साधक यहां आता है, तो बाबा खुद उसको राह दिखाते हैं. राणा संग्राम सिंह की यह यात्रा उसी अटूट आस्था की मिसाल है, जहां हर कदम भक्ति की गाथा कहता है.

ये भी पढ़ें:

सावन की शिवरात्रि का है विशेष महत्व, बाबाधाम में जलाभिषेक के लिए कांवरियों की लंबी कतार

देवघर में उमड़ी श्रद्धा की बयार, कार्तिक त्रयोदशी पर शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब, प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बना आस्था का केंद्र

देवघर के किसानों ने फूलों से सजाया आर्थिक समृद्धि का रास्ता, सरकारी सहायता की कर रहे मांग

TAGGED:

BABADHAM IN DEOGHAR
RANA SANGRAM SINGH REACHED BABADHAM
अटूट आस्था का सफर
देवघर पहुंचे राणा संग्राम सिंह
RANA SANGRAM SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.