Ramzan 2026: दिल्ली के जामा मस्जिद से रमजान का ऐलान, 19 फरवरी को पहला रोजा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में रमजान-उल-मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान बुधवार को कर दिया गया. पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद से चांद दिखने की पुष्टि के बाद रमजान के पाक महीने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई. साथ ही यह भी बताया गया कि पहला रोजा 19 फरवरी, गुरुवार को रखा जाएगा. जामा मस्जिद के शाही नायब इमाम सैयद शाबान बुखारी ने बताया कि बिहार के पटना और औरंगाबाद सहित झारखंड के कई हिस्सों से भी चांद देखे जाने की पुष्टि हुई है.

उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त सूचनाओं और गवाहियों के आधार पर रमजान की शुरुआत का निर्णय लिया गया. बुधवार को इस्लामी कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 30वीं तारीख थी. चांद दिखाई देने के साथ ही शाबान का महीना पूरा हो गया और रमजान का आगाज तय हो गया. इस्लामी परंपरा के अनुसार, चांद दिखने पर ही रमजान महीने की शुरुआत मानी जाती है. एक इस्लामी महीना 29 या 30 दिनों का होता है और इसकी अवधि चांद के दीदार पर निर्भर करती है.

चांद के ऐलान के साथ ही मुस्लिम समुदाय में इबादत, तरावीह और रोजे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई. इस दौरान मस्जिदों में विशेष नमाज का आयोजन होगा. वहीं लोग सहरी व इफ्तार की तैयारी में जुट गए. रमजान का महीना इबादत, सब्र और इंसानियत का संदेश देने के लिए खास महत्व रखता है.