रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति मामला, पूर्व अपर सचिव की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट से लगा झटका
रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 7:00 PM IST
नैनीताल: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी उत्तराखंड सरकार के पूर्व अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव को उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उनकी ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा एक ही आरोपों के संबंध में दो समानांतर जांच एक साथ नहीं चल सकतीं। हालांकि, याचिकाकर्ता को अन्य आदेशों को अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने की छूट दी गई है.
मामले के अनुसार, पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं. उनके खिलाफ लखनऊ में एक व्यक्ति ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की थी.
विजिलेंस टीम ने लखनऊ, देहरादून और गाजीपुर स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी. जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी. आरोप था कि संपत्तियां उनके साथ ही उनकी पत्नी के नाम पर भी अर्जित की गई थीं. इस मामले में सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. वहीं, शासन ने 18 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति को भंग कर दिया था. इसका आधार रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू होना बताया गया था.
समिति को भंग करने और संबंधित प्राधिकारी की ओर से 15 दिसंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए रामविलास यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में समिति को बहाल करने अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों की नई समिति गठित करने की मांग की गई थी.
29 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका में मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि एक ही आरोपों के संबंध में दो समानांतर जांच नहीं कराई जा सकतीं. साथ ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य के अन्य प्राधिकारियों के आदेशों को चुनौती देने वाली मांगों पर भी हस्तक्षेप करने से इनकार किया. खंडपीठ ने अंततः याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित अन्य आदेशों को अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की.
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