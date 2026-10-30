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रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति मामला, पूर्व अपर सचिव की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट से लगा झटका

नैनीताल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी उत्तराखंड सरकार के पूर्व अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव को उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उनकी ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा एक ही आरोपों के संबंध में दो समानांतर जांच एक साथ नहीं चल सकतीं। हालांकि, याचिकाकर्ता को अन्य आदेशों को अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने की छूट दी गई है.

मामले के अनुसार, पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं. उनके खिलाफ लखनऊ में एक व्यक्ति ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की थी.