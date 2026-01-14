रेस्ट हाउस में अश्लील डांस नहीं कला जागृत हुई थी, कौन बोला था वहां जाकर फोटो लेते रहो : रामविचार नेताम
सूरजपुर के रेस्ट हाउस में अश्लील डांस को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने अनोखा बयान दिया है.मंत्री के मुताबिक वहां कला जागृत हुई थी.
कोरिया : छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिलों से सामने आ रहे कथित अश्लील डांस वीडियो के मामलों के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम का एक बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है. मंत्री रामविचार नेताम का बयान राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बन गया है. बैकुंठपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने सूरजपुर के रेस्ट हाउस में कथित तौर पर बनाए गए अश्लील डांस वीडियो को लेकर अजीबोगरीब और तंज भरा बयान दिया.
'अश्लील डांस नहीं ये तो कला है'
पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर मंत्री नेताम ने हंसते हुए कहा कि कला तो विविध क्षेत्र की कला ही है. अगर रेस्ट हाउस में भी कला जागृत हो जा रही है तो क्या कहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वहां आपको कौन जाने को बोला था? आप देखे हैं, मैं भी देखकर बताता हूं.कला में खाली क्या सीताराम-सीताराम जाप होता है.कला को विविध क्षेत्र की कला होती है.कला में आजकल गर्ल्स डांस करती हैं,स्कूलों में भी डांस करते हैं,फिल्मी गीतों में भी नृत्य होता है.
जो बड़े-बड़े प्रवचन होते हैं,उसमें जो धुन होते हैं वो भी अलग-अलग होते हैं,उसे क्या बोलेंगे.उसमें तो हर कोई डांस करता है.
क्या पुरुष क्या नौजवान महिला हो या पुरुष हो बच्चे हो या जवान सब डांस करते हैं झूमते हैं.गेस्ट हाउस में भी यदि उनका कला जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे.रेस्ट हाउस में जो हुआ जैसा हुआ,आपको कौन बोला था कि आप वहां जाकर फोटो लो जब वहां पर लोग ठुमके लगा रहे हैं- रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री
मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोगों ने मंत्री के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां आमजन इसे अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला बयान बता रहे हैं.
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से अश्लील डांस से जुड़े वीडियो सामने आए हैं, जिनको लेकर पहले ही समाज में असंतोष का माहौल बना हुआ है. अब एक जिम्मेदार मंत्री के इस तरह के बयान से मामला और अधिक गरमा गया है.
