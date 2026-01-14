ETV Bharat / state

रेस्ट हाउस में अश्लील डांस नहीं कला जागृत हुई थी, कौन बोला था वहां जाकर फोटो लेते रहो : रामविचार नेताम

कोरिया : छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिलों से सामने आ रहे कथित अश्लील डांस वीडियो के मामलों के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम का एक बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है. मंत्री रामविचार नेताम का बयान राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बन गया है. बैकुंठपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने सूरजपुर के रेस्ट हाउस में कथित तौर पर बनाए गए अश्लील डांस वीडियो को लेकर अजीबोगरीब और तंज भरा बयान दिया.

'अश्लील डांस नहीं ये तो कला है'

पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर मंत्री नेताम ने हंसते हुए कहा कि कला तो विविध क्षेत्र की कला ही है. अगर रेस्ट हाउस में भी कला जागृत हो जा रही है तो क्या कहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वहां आपको कौन जाने को बोला था? आप देखे हैं, मैं भी देखकर बताता हूं.कला में खाली क्या सीताराम-सीताराम जाप होता है.कला को विविध क्षेत्र की कला होती है.कला में आजकल गर्ल्स डांस करती हैं,स्कूलों में भी डांस करते हैं,फिल्मी गीतों में भी नृत्य होता है.



