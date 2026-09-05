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यै कैसा निर्माण ? लागत 4400 करोड़ रूपये, मगर उद्घाटन से पहले ही धंस गया रामवन गमन मार्ग

लोकार्पण से पहले ही पुल के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवागमन ठप

रामवन गमन मार्ग उद्घाटन से पहले ही धंस गया
रामवन गमन मार्ग उद्घाटन से पहले ही धंस गया (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 6:57 PM IST

2 Min Read
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प्रयागराज: अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने वाले केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ‘राम वन गमन मार्ग’ (NH-731A) पर निर्माण गुणवत्ता की बड़ी लापरवाही सामने आई है. 4,400 करोड़ की लागत से तैयार, इस फोर-लेन कॉरिडोर के तहत श्रृंगवेरपुर में बने पुल का एक बड़ा हिस्सा पहली ही बारिश में धंस गया. लोकार्पण से पहले ही पुल के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप है. निर्माण में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

NH 731A निर्माण गुणवत्ता में बड़ी लापरवाही (VIDEO Credit; ETV Bharat)

सड़क की सतह बीच से धंस चुकी है और रिटेनिंग वॉल/पैनल झुक गए हैं. जिस हिस्से को सीधे वाराणसी और चित्रकूट रूट को जोड़ना था, वह पूरी तरह से कट चुका है. तकनीकी टीमें दरारों और धंसे हुए हिस्से को भरने का काम कर रहे हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह केवल लीपापोती की जा रही है.

घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय निवासी जयशंकर शुक्ला ने इटीवी भारत को बताया कि पुल पर अभी हाल ही में आवागमन शुरू हुआ था कि मामूली बारिश में बैठ गया. पुल पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया. इसके बीम और पैनल अभी से झुक गए हैं. यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि सड़क धंसने के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, धार्मिक दृष्टि से अति-संवेदनशील और भारी ट्रैफिक वाले इस रूट पर निर्माण कार्य की बदहाली ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और कार्यदायी संस्था के तकनीकी मानकों की पोल खोल कर रख दी है.

श्रृंगवेरपुर धाम, जहां भगवान श्री राम ने वनवास जाते समय गंगा पार की थी, उसी पावन धरा पर बन रहा यह पुल अब व्यवस्था की लापरवाही का प्रतीक बन गया है. अब देखना यह होगा कि क्या केवल सतही मरम्मत कर खानापूर्ति की जाएगी या जिम्मेदार इंजीनियरों और ठेकेदार कंपनी पर कोई ठोस जवाबदेही तय होगी.

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AYODHYA CHITRAKOOT HIGHWAY DAMAGED
NH731A DAMAGED BEFORE INAUGURATION

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