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यै कैसा निर्माण ? लागत 4400 करोड़ रूपये, मगर उद्घाटन से पहले ही धंस गया रामवन गमन मार्ग

रामवन गमन मार्ग उद्घाटन से पहले ही धंस गया ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने वाले केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ‘राम वन गमन मार्ग’ (NH-731A) पर निर्माण गुणवत्ता की बड़ी लापरवाही सामने आई है. 4,400 करोड़ की लागत से तैयार, इस फोर-लेन कॉरिडोर के तहत श्रृंगवेरपुर में बने पुल का एक बड़ा हिस्सा पहली ही बारिश में धंस गया. लोकार्पण से पहले ही पुल के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप है. निर्माण में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. NH 731A निर्माण गुणवत्ता में बड़ी लापरवाही (VIDEO Credit; ETV Bharat) सड़क की सतह बीच से धंस चुकी है और रिटेनिंग वॉल/पैनल झुक गए हैं. जिस हिस्से को सीधे वाराणसी और चित्रकूट रूट को जोड़ना था, वह पूरी तरह से कट चुका है. तकनीकी टीमें दरारों और धंसे हुए हिस्से को भरने का काम कर रहे हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह केवल लीपापोती की जा रही है.