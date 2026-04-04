रूसी सेना में भर्ती रामपुर के शावेद की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
मसवासी थाना क्षेत्र के गांव भूवरा मुस्तेहकम के मजरा फतेहगंज का रहने वाले थे शहीद शावेद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 1:53 PM IST
रामपुर : मसवासी थाना क्षेत्र के गांव भूवरा मुस्तेहकम के मजरा फतेहगंज निवासी शावेद (22) की रूस में गोली लगने से मौत हो गई. शावेद रूस की आर्मी में तैनात था और ड्यूटी के दौरान गोली लग गई. परिजनों के अनुसार शावेद करीब नौ महीने पहले घर से स्टील फर्नीचर का काम करने की बात कह कर रूस गया था. शुरुआती दिनों में उसने हॉस्टल में रह कर काम भी किया, लेकिन बाद में उसने रूस आर्मी ज्वाइन कर ली. शावेद की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मचा है.
शावेद के चाचा गुड्डू के मुताबिक बीते गुरुवार को रूस की आर्मी बटालियन द्वारा फोन के माध्यम से ड्यूटी के दौरान शावेद को गोली लगने की जानकारी दी गई थी. बताया गया कि गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. शावेद अपने परिवार का मुख्य सहारा था. उसके परिवार में एक छोटा भाई है, लेकिन वह मानसिक रूप से पीड़ित है. ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी शावेद के कंधों पर थी. उसकी असमय मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है.
गुड्डू के मुताबिक के मुताबिक शावेद का शव शनिवार तड़के करीब 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की जानकारी दी गई है. शव लाने के लिए परिजन दिल्ली रवाना हो चुके हैं. वहीं शावेद की शहीद होने की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. हर कोई होनहार युवक की अचानकर मौत से स्तब्ध है.
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