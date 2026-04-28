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रामपुर की रामगंगा नदी में नहाने गए युवक डूबे, 1 की मौत, 1 लापता, 4 युवकों को बाहर निकाला गया

रामपुर : मिलक थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जहां शादी की खुशियों वाले घर में मातम पसरा गया. बारात लौटने के बाद मढ़ा चढ़ाने की परंपरा के दौरान रामगंगा नदी में नहाने उतरे कई युवक डूबने लगे. नदी किनारे मौजूद लोगों ने किसी तरह चार लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई और एक अब भी लापता है. लापता युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है.





घटना बीते सोमवार शाम 5:00 की है. बताया गया कि मिलक थाना क्षेत्र के कूप गांव निवासी राजकुमार की बारात बरेली जिले के आंवला क्षेत्र के सूजनपुर गांव गई थी. वहां से बारात वापस गांव आई थी. शादी की रस्में चल रही थीं और इसी दौरान कुछ युवक “मढ़ा चढ़ाने” की परंपरा निभाने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे. रस्म पूरी होने के बाद युवक नदी में नहाने लगे. बताया जा रहा है कि नदी में पानी अधिक गहरा था और नहाते समय कई युवक अचानक गहरे पानी में चले गए. जिससे वे डूबने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नन्ने उर्फ अजित, लक्की, मुन्ने, करन, संदीप और कल्लू समेत कई युवक नदी में नहा रहे थे. युवकों को डूबता देख आसपास काम कर रहे लोगों और ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगा दी और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद चार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. नन्ने उर्फ अजित को गंभीर हालत में बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.