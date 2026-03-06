सतलुज किनारे मिला युवक का शव, जुराब में मिला 22.26 ग्राम चिट्टा, 3 फोन भी बरामद
रामपुर के युवक का शव सतलुज नदी के किनारे मिला, पुलिस ने मृतक के पास से चिट्टा भी बरामद किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 8:35 PM IST
रामपुर बुशहर: रामपुर बुशहर में सतलुज नदी के किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 मार्च रात के समय रामपुर पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि भगवती होटल के पास सतलुज नदी किनारे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना रामपुर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच व कार्रवाई शुरू की.
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया, 'शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. मामले में आगे की जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 194 के तहत की जा रही है'.
प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है, जो जिला कैथल, हरियाणा का निवासी था. मृतक की उम्र लगभग 34 वर्ष बताई जा रही है. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, फुटेज में व्यक्ति को सतलुज नदी की ओर जाते हुए देखा गया है, जहां वह रास्ते में फिसलकर गिरता हुआ नजर आ रहा है.
मौके पर जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पास से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. इसके अलावा मृतक की जुराब से लगभग 22.26 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) भी बरामद हुई है. पुलिस ने इस संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक किसी प्रकार के नशे के प्रभाव में नहीं पाया गया है. पुलिस का अनुमान है कि मृतक चिट्टे की यह खेप स्थानीय युवाओं को बेचने के उद्देश्य से यहां आया था.
रिकॉर्ड के मुताबिक संदीप कुमार के खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से पांच मामले चोरी के हैं, जबकि एक मामला हत्या और हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है. वहीं एक मामला उसे उद्घोषित अपराधी की श्रेणी में दर्ज है. जानकारी के अनुसार वह हत्या के मामले में करीब छह वर्ष तक जेल में सजा काट चुका था और जनवरी 2026 में 70 दिन की पैरोल पर 21 मार्च तक रिहा हुआ था.
ये भी पढ़ें: नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, CM सुक्खू ने किया शुभारंभ