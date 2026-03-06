ETV Bharat / state

सतलुज किनारे मिला युवक का शव, जुराब में मिला 22.26 ग्राम चिट्टा, 3 फोन भी बरामद

सतलुज किनारे मिला युवक का शव ( FILE )

रामपुर बुशहर: रामपुर बुशहर में सतलुज नदी के किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 मार्च रात के समय रामपुर पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि भगवती होटल के पास सतलुज नदी किनारे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना रामपुर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच व कार्रवाई शुरू की. डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया, 'शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. मामले में आगे की जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 194 के तहत की जा रही है'. प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है, जो जिला कैथल, हरियाणा का निवासी था. मृतक की उम्र लगभग 34 वर्ष बताई जा रही है. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, फुटेज में व्यक्ति को सतलुज नदी की ओर जाते हुए देखा गया है, जहां वह रास्ते में फिसलकर गिरता हुआ नजर आ रहा है.