ETV Bharat / state

रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, सपा और कांग्रेस को लेकर कहीं बड़ी बड़ी बातें

शाहाबाद में आयोजित जनसभा के दौरान दो विधानसभाओं के लिए 777 करोड़ रुपये की 101 विकास परियोजनाओं की सौगात देने का ऐलान किया.

रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 2:45 PM IST

|

Updated : June 30, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : शाहाबाद में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास केवल कुछ परिवारों तक सीमित था. इस दौरान सीएम ने रामपुर की दो विधानसभाओं के लिए 777 करोड़ रुपये की 101 विकास परियोजनाओं की सौगात देने का ऐलान किया.

शाहाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते सीएम योगी. (Video Credit : ETV Bharat)



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले विकास केवल सैफई परिवार और रामपुर के एक परिवार तक सीमित था. आम जनता को विकास का लाभ नहीं मिल पाता था. पिछली सरकारों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया. विरासत का अपमान हुआ और बहन-बेटियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया. त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान दंगे और उपद्रव उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके थे.


योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की तस्वीर बदल गई है. अब कांवड़ यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, विजयादशमी और अन्य सभी पर्व बिना किसी रोक-टोक के शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं. विरासत को सम्मान देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है.

सीएम योगी कहा कि मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 777 करोड़ रुपये की लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. कहा कि 2017 से पहले का रामपुर और आज का रामपुर पूरी तरह अलग है. पहले गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जे होते थे और वाल्मीकि समाज के लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता था. आज रामपुर विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें : मिल्कीपुर उपचुनाव; सीएम योगी बोले- मोईद खान के भक्तों को चुनाव नहीं जिताना, देख सपाई-बिटिया घबराई

यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा उपचुनाव; रैलियों से 3 दिन में 9 सीटों पर माहौल बनाएंगे CM योगी, झारखंड भी जाएंगे

Last Updated : June 30, 2026 at 3:07 PM IST

TAGGED:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
CM YOGI PUBLIC MEETING
YOGI ADITYANATH MEETING IN RAMPUR
YOGI ADITYANATH IN RAMPUR
CM YOGI PUBLIC MEETING RAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.