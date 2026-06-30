रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, सपा और कांग्रेस को लेकर कहीं बड़ी बड़ी बातें
शाहाबाद में आयोजित जनसभा के दौरान दो विधानसभाओं के लिए 777 करोड़ रुपये की 101 विकास परियोजनाओं की सौगात देने का ऐलान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 3:07 PM IST
रामपुर : शाहाबाद में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास केवल कुछ परिवारों तक सीमित था. इस दौरान सीएम ने रामपुर की दो विधानसभाओं के लिए 777 करोड़ रुपये की 101 विकास परियोजनाओं की सौगात देने का ऐलान किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले विकास केवल सैफई परिवार और रामपुर के एक परिवार तक सीमित था. आम जनता को विकास का लाभ नहीं मिल पाता था. पिछली सरकारों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया. विरासत का अपमान हुआ और बहन-बेटियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया. त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान दंगे और उपद्रव उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके थे.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की तस्वीर बदल गई है. अब कांवड़ यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, विजयादशमी और अन्य सभी पर्व बिना किसी रोक-टोक के शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं. विरासत को सम्मान देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है.
सीएम योगी कहा कि मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 777 करोड़ रुपये की लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. कहा कि 2017 से पहले का रामपुर और आज का रामपुर पूरी तरह अलग है. पहले गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जे होते थे और वाल्मीकि समाज के लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता था. आज रामपुर विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.
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