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दो पैन कॉर्ड केस; आजम खान, बेटे अब्दुल्ला को सेशन कोर्ट से झटका, सजा बरकरार

रामपुर: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आजम और अब्दुल्ला की ओर से दो पैन कॉर्ड मामले में सजा के विरुद्ध अपील की गई थी. सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रहा है. जिला शासकीय अधिवक्ता अभियोजन पक्ष सीमा सिंह राणा ने यह जानकारी दी.

शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में कोतवाली सिविल लाइंस में अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कॉर्ड को लेकर एक मामला दर्ज कराया था. इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था. अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग पैन कॉर्ड थे, जिसमें एक पैन कॉर्ड में अब्दुल्ला आजम खान की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी और दूसरे में 30 सितंबर 1990. इस मामले में निचली अदालत ने सुनवाई के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया था. इसी को लेकर 17 नवंबर 2025 को दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी.ट