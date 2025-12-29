ETV Bharat / state

रामपुर में भूसा लदा ट्रक बोलेरो पर पलटा, चालक की दर्दनाक मौत

रामपुर : थाना गंज क्षेत्र में दिल्ली-नैनीताल हाईवे-87 पर पहाड़ी गेट चौराहे पर रविवार शाम भूसा लदा ट्रक पलटने से बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा ट्रक के डिवाइडर से टकरा कर पलटने के कारण हुआ. हादसे में मारे गए बोलेरो चालक की पहचान विद्युत विभाग के कर्मचारी के रूप में हुई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि विद्युत विभाग का कर्मचारी फिरासत (54) बोलेरो से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान थाना गंज क्षेत्र स्थित पहाड़ी गेट पर एक भूसा लदा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया. ट्रक पलटने के दौरान बोलेरो चालक को संभलने का मौका नहीं मिला. जिससे फिरोसत बोलेरो समेत ट्रक की चपेट में आ गए. दुर्घटना में फिरासत की मौके पर मौत हो गई थी.