रामपुर में भूसा लदा ट्रक बोलेरो पर पलटा, चालक की दर्दनाक मौत

हादसा दिल्ली-नैनीताल हाईवे-87 पर पहाड़ी गेट चौराहे के पास हुआ.

भूसा लदा ट्रक पलटने से बोलेरो चालक की मौत.
भूसा लदा ट्रक पलटने से बोलेरो चालक की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:18 AM IST

रामपुर : थाना गंज क्षेत्र में दिल्ली-नैनीताल हाईवे-87 पर पहाड़ी गेट चौराहे पर रविवार शाम भूसा लदा ट्रक पलटने से बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा ट्रक के डिवाइडर से टकरा कर पलटने के कारण हुआ. हादसे में मारे गए बोलेरो चालक की पहचान विद्युत विभाग के कर्मचारी के रूप में हुई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि विद्युत विभाग का कर्मचारी फिरासत (54) बोलेरो से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान थाना गंज क्षेत्र स्थित पहाड़ी गेट पर एक भूसा लदा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया. ट्रक पलटने के दौरान बोलेरो चालक को संभलने का मौका नहीं मिला. जिससे फिरोसत बोलेरो समेत ट्रक की चपेट में आ गए. दुर्घटना में फिरासत की मौके पर मौत हो गई थी.


दुर्घटना की सूचना पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार भी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे. इस दौरान आवागमन पूरी तरह बाधित रहा. कई क्रेनों की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया जा सका. इसके बाद यातायाच बहाल हो सका. बताया जा रहा कि बोलेरो में केवल एक ही व्यक्ति सवार था. जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है. पुलिस टीम फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है.

