रामपुर में रफ्तार का कहर! फ्लाईओवर से नीचे गिरी बोलेरो, 4 दोस्तों की मौत
शहजादनगर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा. सीतापुर बिसवां निवासी चारों युवक मुरादाबाद से लौट रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:47 AM IST
रामपुर : शहजादनगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां मुरादाबाद से अपने घर सीतापुर लौट रहे चार दोस्तों की बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही और चौथे युवक की अस्पताल में मौत हो गई. हादसे के बाद चारों युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है.
बताया गया कि सीतापुर जिले के बिसवां निवासी चार दोस्त सुनील पोरवाल, अभिषेक, निलेश व एक अन्य बोलेरो से मुरादाबाद गए थे. सोमवार शाम घर लौटते वक्त शहजादनगर थाना क्षेत्र में उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से गिर गई. हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो सवार चारों युवक बुरी तरह फंस गए. दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही शहजादनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बोलेरो में फंसे युवकों को बाहर निकालना शुरू किया. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि गंभीर रूप से घायल चौथे युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के मुताबिक हादसे का शिकार हुई बोलेरो का नंबर यूपी 34 बीपी 5766 है. बोलेरो में सवार चारों युवक सीतापुर जिले के बिसवां के रहने वाले थे. चारों दोस्त मुरादाबाद से अपने घर लौट रहे थे. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया था.
यह भी पढ़ें : रामपुर में डंपर से टक्कर के बाद कार में लगी आग, महिला सिपाही और उसके बेटे की मौत
यह भी पढ़ें : रामपुर में बाइक-ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत, तीन की मौत; कोहरे की वजह से हुआ हादसा