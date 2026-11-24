ETV Bharat / state

रामपुर में रफ्तार का कहर! फ्लाईओवर से नीचे गिरी बोलेरो, 4 दोस्तों की मौत

रामपुर में फ्लाईओवर से नीचे गिरी बोलेरो ( Photo Credit : ETV Bharat )

रामपुर : शहजादनगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां मुरादाबाद से अपने घर सीतापुर लौट रहे चार दोस्तों की बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही और चौथे युवक की अस्पताल में मौत हो गई. हादसे के बाद चारों युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

बताया गया कि सीतापुर जिले के बिसवां निवासी चार दोस्त सुनील पोरवाल, अभिषेक, निलेश व एक अन्य बोलेरो से मुरादाबाद गए थे. सोमवार शाम घर लौटते वक्त शहजादनगर थाना क्षेत्र में उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से गिर गई. हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो सवार चारों युवक बुरी तरह फंस गए. दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.