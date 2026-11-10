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लवी मेले के दौरान रामपुर में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, इन जगहों पर नहीं होगी पार्किंग

लवी मेले के दौरान ट्रैफिक प्लान चेंज ( ETV Bharat File )

रामपुर: 11 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की शुरुआत होगी. 11 से 14 नवंबर तक ये ऐतिहासिक और प्रसिद्ध व्यापारिक मेला आयोजित किया जाएगा. जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवींद्र गुप्ता करेंगे. वहीं, अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान रामपुर बुशहर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है.

कई मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू