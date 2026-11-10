लवी मेले के दौरान रामपुर में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, इन जगहों पर नहीं होगी पार्किंग
मेले के दौरान विशेष यातायात व्यवस्था, 30 नवंबर तक लागू रहेंगे कई प्रतिबंध, बाईपास से होगी भारी वाहनों की आवाजाही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:26 PM IST
रामपुर: 11 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की शुरुआत होगी. 11 से 14 नवंबर तक ये ऐतिहासिक और प्रसिद्ध व्यापारिक मेला आयोजित किया जाएगा. जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवींद्र गुप्ता करेंगे. वहीं, अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान रामपुर बुशहर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है.
कई मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 11 से 14 नवंबर तक मेले के दौरान कई मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी, जबकि भारी वाहनों को बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा. यातायात से जुड़े कुछ प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू रहेंगे. आदेशों के अनुसार शिमला से किन्नौर और किन्नौर से शिमला जाने वाले बसों को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों को सतलुज नदी के दाएं किनारे पर वजीर बावड़ी से झाकड़ी तक बने बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा.
इन जगहों पर होगी पार्किंग व्यवस्था
11 से 30 नवंबर तक नेशनल हाईवे-05 पर नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. भारी वाहन खनेरी अस्पताल से आगे ज्यूरी की तरफ और वजीर बावड़ी से शिमला की तरफ निर्धारित स्थानों पर खड़े किए जाएंगे. चौधरी अड्डा स्थित साध राम, रमा नंद की दुकान के पास रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक समय में केवल एक वाहन को अनुमति होगी. यह व्यवस्था पुलिस के निर्देशानुसार संचालित की जाएगी.
किन्नौर और शिमला के लिए वन-वे रूट
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि किन्नौर की ओर जाने वाले वाहन वजीर बावड़ी से खनेरी तक एनएच-05 से गुजरेंगे, जबकि किन्नौर से आने वाले वाहनों को पट बंगला जंक्शन से गौरा रोड होते हुए पुलिस पोस्ट के पास दोबारा नेशनल हाईवे-05 पर भेजा जाएगा. फील्ड हॉस्टल (HPSEBL) की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी.
ऑटो और बसों के लिए पिकअप प्वाइंट
जिला प्रशासन ने बस और ऑटो रिक्शा के लिए भी अलग-अलग पिकअप और ड्रॉप प्वाइंट निर्धारित किए हैं.
- खनेरी और डकोलर की ओर जाने वाले ऑटो बुध मंदिर के पास से सवारी उतारेंगे और बैठाएंगे.
- यहां एक समय में अधिकतम 3 ऑटो ही खड़े हो सकेंगे.
- चौधरी अड्डे के सार्वजनिक शौचालय के पास डकोलर से आने वाले ऑटो के लिए भी अधिकतम 3 की सीमा तय की गई है.
- HRTC वर्कशॉप डायवर्जन प्वाइंट और निर्धारित अन्य स्थानों पर ऑटो का संचालन किया जाएगा.
- किन्नौर की ओर जाने वाली बसों के लिए चौधरी अड्डे से करीब 30 मीटर आगे राजमहल के सामने और HRTC वर्कशॉप डायवर्जन प्वाइंट पर बस स्टॉप निर्धारित किए गए हैं.
- शिमला की ओर जाने वाली बसें HRTC वर्कशॉप डायवर्जन प्वाइंट और चौधरी अड्डे के सामने पहले से निर्धारित बस स्टॉप से सवारियां बैठाएंगी और उतारेंगी.
ब्रॉ और जगतखाना के लिए रूट तय
ब्रॉ, जगतखाना और चाटी के स्थानीय लोगों को मेला मैदान और रामपुर बाजार आने के लिए ब्रॉ-जगतखाना-चाटी पुल-एचआरटीसी वर्कशॉप-एनएच-05 मार्ग से आना होगा. यह मार्ग ब्रॉ की तरफ से एचआरटीसी बस स्टैंड तक वन-वे रहेगा. वापस जाने वाले वाहन एनएच-05 से मिनी सचिवालय-ब्रॉ पुल मार्ग का इस्तेमाल करेंगे. हालांकि 11 से 14 नवंबर तक सुबह आठ से दस बजे और शाम 4 से 6 बजे तक पैदल आवाजाही को देखते हुए इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इस दौरान ब्रॉ जाने वाले वाहन वजीर बावड़ी होकर जाएंगे.
खनेरी से चुहाबाग तक 10 km की रफ्तार
पैदल यात्रियों, रेहड़ी-फड़ी संचालकों और दुकानदारों की सुरक्षा को देखते हुए खोपड़ी से चुहाबाग तक एनएच-05 पर गाड़ियों की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. 11 से 30 नवंबर तक पट बंगला चौक पर बसों, ऑटो समेत किसी भी वाहन को रुकने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सतलुज व्यू होटल से पहले, सफेद ढांक के पहाड़ी क्षेत्र की पूरी सड़क और पट बंगला जंक्शन स्थित लवी मेला स्वागत द्वार के दोनों ओर 20-20 मीटर तक दुकानें लगाने के लिए स्थान आवंटित नहीं किए जाएंगे. प्रशासन ने वाहन चालकों और स्थानीय लोगों से यातायात नियमों का पालन करने तथा पुलिस के निर्देशों के अनुसार सहयोग करने की अपील की है.