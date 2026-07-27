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रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी बचाने को छात्रों के साथ धरने पर बैठीं आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा

छात्रों के बीच डॉक्टर तंजीम फातिमा. ( Photo Credit : ETV Bharat )