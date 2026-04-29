न्यूजीलैंड सड़क हादसे में रामपुर के दो दोस्तों समेत तीन युवकों की मौत, तीन साल पहले गए थे विदेश
रामपुर के दो और उत्तराखंड बाजपुर का एक युवक तीन साल पहले काम के सिलसिले में न्यूजीलैंड के तिरंगा शहर गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 11:21 AM IST
रामपुर : रोजी-रोटी की तलाश और बेहतर भविष्य का सपना लेकर सात समंदर पार न्यूजीलैंड गए तीन युवकों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. न्यूजीलैंड से दुखद खबर आई है कि सोमवार को हुई भीषण सड़क दुर्घटना में दो जिगरी दोस्तों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. तीनों युवक तीन साल पहले घर से निकले थे. आज उन परिवारों के पास सिर्फ उनकी यादें बची हैं.
रामपुर के मिलकखानम क्षेत्र के गजपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह (30) उत्तराखंड बाजपुर निवासी अपने दोस्त संदीप सिंह (28) के साथ करीब तीन साल पहले मजदूरी करने न्यूजीलैंड गए थे. वहां दोनों 'बेर' तोड़ने का काम करते थे. न्यूजीलैंड में सोमवार शाम वीरेंद्र और संदीप अपने एक रिश्तेदार गुलाब सिंह (पंजाब निवासी ममेरा भाई) के साथ कार से घर लौट रहे थे. तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने खड़े एक ट्रॉले में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. न्यूजीलैंड पुलिस ने शिनाख्त के बाद भारत में उनके परिजनों को सूचना दी तो घरों में कोहराम मचा हुआ है.
वीरेंद्र के घर पर मंगलवार सुबह से ही सांत्वना देने वालों का तांता लग गया. वीरेंद्र के पिता पलविंदर सिंह ने बताया कि अभी तक शवों को भारत लाने के लिए कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है. न्यूजीलैंड में रहने वाले रिश्तेदारों के जरिए संपर्क करके बातचीत की जा रही है. बहरहाल हादसे में तीन परिवारों के चिराग बुझ गए हैं. पीड़ित परिवारों की मांग है कि सरकार दखल देकर बेटों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वतन वापस लाने की व्यवस्था करे. बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के माध्यम से दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय और हाईकमान से संपर्क साधने की कोशिशें जारी हैं.