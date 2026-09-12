रामपुर जेल में बेटे अब्दुल्ला से मिलीं डॉ. ताजीन फातिमा, कहा- अभी पूरा ध्यान आजम खान की रिहाई पर
रामपुर जिला कारागार में डॉ. ताजीन फतिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि अभी 2027 चुनाव के बारे में नहीं सोचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 10:07 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जेल में बंद होने के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. ताजीन फातिमा शनिवार को रामपुर जिला कारागार पहुंचीं.
यहां उन्होंने जेल में बंद अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. मुलाकात के बाद जेल से बाहर आते ही मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और कई सवाल पूछे.
अब्दुल्ला की खैरियत जानी, आजम खान का स्वास्थ्य ठीक: मीडिया से बातचीत करते हुए ताजीन फातिमा ने कहा कि आज उनकी मुलाकात केवल बेटे अब्दुल्ला आजम से हुई है. उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला की खैरियत मालूम की गई है और फिलहाल वहां सब कुछ ठीक है. आजम खान के स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति भी ठीक है और उन्होंने अब्दुल्ला से ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है.
नए मुकदमे की जानकारी अखबारों से मिली: पत्रकारों ने जब लखनऊ में दर्ज हुए एक नए मुकदमे को लेकर उनसे सवाल पूछा, तो ताजीन फातिमा ने अपनी बेखबरी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें इस नए मुकदमे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी. उन्हें इसकी खबर अखबारों के माध्यम से मिली है और अब वे इस मामले की पूरी जानकारी हासिल करेंगी. इस बयान के बाद रामपुर के सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
2027 चुनाव नहीं, रिहाई ही पहली प्राथमिकता: जब पत्रकारों ने 2027 के विधानसभा चुनाव और परिवार की चुनावी रणनीति को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने स्थिति साफ कर दी. ताजीन फातिमा ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान आजम खान को जेल से बाहर लाने की कानूनी कोशिशों पर टिका है. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अभी चुनाव के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा है. उनके इस बयान के बाद आजम खान परिवार से जुड़े कानूनी और राजनीतिक मामलों पर निगाहें टिक गई हैं.
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