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रामपुर: SBI खाताधारक की मौत के बाद भी खाते से निकाले गये रुपये, 17.48 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

पत्नी को खाते में मिले सिर्फ 34 रुपये: पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है. पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जा चुकी है, जिसके बाद मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है. वहीं आज पीड़ित परिवार भारतीय स्टेट बैंक की टांडा शाखा पहुंचा और शाखा प्रबंधक को शिकायती पत्र सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. रामपुर की तहसील टांडा निवासी रियासत अली का भारतीय स्टेट बैंक की टांडा शाखा में खाता था.

SBI टांडा के शाखा प्रबंधक ने कहा- दोनों पक्षों के दस्तावेज मिले, रीजनल ऑफिस को भेजी रिपोर्ट (Video Credit: ETV Bharat)

खाताधारक की मौत के बाद भी उनके खाते से पैसे ट्रांसफर होने का आरोप लगाया गया है. रियासत अली के परिजनों का आरोप है कि यह पूरा खेल भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएससी के संचालक द्वारा किया गया.

रामपुर: जिले की टांडा तहसील से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बैंकिंग व्यवस्था और ग्राहक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि एक बुजुर्ग खाताधारक के बैंक खाते से करीब 17 लाख 48 हजार रुपये अलग-अलग लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन न तो खाताधारक को इसकी जानकारी मिली और न ही किसी प्रकार का मैसेज या कॉल आया.

बिना किसी ओटीपी और मैसेज के गायब हुए लाखों रुपये, रामपुर एसपी के निर्देश पर सीओ कर रहे जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

CSC केंद्र पर अंगूठा लगाकर निकालते थे रुपये: परिजनों के अनुसार, जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, वह स्थानीय ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएससी पर अंगूठा लगाकर नकदी निकाल लिया करते थे. अब रियासत अली की मौत के बाद उनकी पत्नी को हज यात्रा पर जाना था जब हज यात्रा पर जाने के लिए उन्होंने बैंक में जाकर पैसे निकालना चाहे तो वहां पर कुल 34 रुपये ही बैलेंस पड़े थे जिसको देखकर मृतक रियासत अली के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.

टांडा में सीएससी संचालक की करतूत? अंगूठा लगवाने के बहाने बुजुर्ग के खाते से पार किए 17.48 लाख रुपये. (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवार ने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई आरोप है कि रियासत अली के जीवित रहते उनके खाते से अलग-अलग तारीखों में करीब 17 लाख 48 हजार रुपये विभिन्न लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए. परिजनों का कहना है कि इन ट्रांजैक्शनों की कोई सूचना न तो मोबाइल पर आई और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई.

मौत के बाद भी ट्रांजैक्शन जारी: परिवार का आरोप है कि 11 जून 2025 को रियासत अली की मृत्यु हो गई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी उनके पास मौजूद है. इसके बावजूद 14 जुलाई 2025 को उनके खाते से 21 हजार रुपये अलीशा नाम की महिला के खाते में ट्रांसफर किए गए.

बुजुर्ग की मौत के बाद बैंक खाते में बचे सिर्फ 34 रुपये. (Photo Credit: ETV Bharat)

रियासत अली के साले इफ्तेखार हुसैन ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी जिसके बाद जांच सीओ को सौंप दी गई. वहीं शाखा प्रबंधक योगेश कुमार का कहना है कि पीड़ित पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों के पत्र प्राप्त हो चुके हैं और पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई रीजनल ऑफिस के निर्देशानुसार होगी.

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