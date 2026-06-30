ETV Bharat / state

रामपुर: स्वार में अली रजा के घर सीबीआई का छापा, पूछताछ के बाद मोबाइल और लैपटॉप अपने साथ ले गई टीम

अली रजा के घर से सीबीआई को मिले कई महत्वपूर्ण दस्तावेज. (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में टीम ने घर की तलाशी शुरू की और कई घंटों तक जांच-पड़ताल की.

रामपुर: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार सुबह स्वार निवासी अली रजा के घर पर छापेमार कार्रवाई की. कई घंटों तक चली तलाशी और पूछताछ के बाद टीम लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई. रामपुर जनपद की तहसील स्वार में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सीबीआई की एक टीम अचानक स्वार निवासी जमील के पुत्र अली रजा के घर पहुंची.

गहन तलाशी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त: बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने पूरे घर की गहन तलाशी ली. जांच टीम ने अली रजा से विस्तृत पूछताछ की और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर साथ ले गई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस भी तैनात रही. सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

सुरक्षा के लिए तैनात रही भारी पुलिस फोर्स (Photo Credit: ETV Bharat)

आईटी एक्ट के तहत दर्ज है मुकदमा: हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से अभी तक मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच पूरी होने के बाद ही आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी. वहीं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली स्वार अनुपम शर्मा ने बताया आईटी का एक मुकदमा अली रज़ा के खिलाफ दर्ज है. उसी मामले में सीबीआई ने छापामारी की है.

रामपुर के स्वार कस्बे में सीबीआई की रेड. (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई: मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी. स्वार प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा ने कहा कि फिलहाल सीबीआई ने मामले की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, इसलिए जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के कयास लगाना उचित नहीं होगा.

यह भी पढ़ें- रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, सपा और कांग्रेस को लेकर कहीं बड़ी बड़ी बातें