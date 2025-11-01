ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान ने कहा-वोट के लिए इतनी नफरत ठीक नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए और अलग ही अंदाज में यूपी सरकार को नसीहत देते नजर आए. इशारों-इशारों में आजम खान ने यूपी सरकार पर तंज कसे. आजम खान ने कहा कि हमारी कोई चाहत नहीं, हमारी सिर्फ यही चाहत कि अन्याय न हो, हमसे घृणा की भी एक हद होनी चाहिए.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान. (Video Credit : ETV Bharat)



आजम खान ने कहा कि हमारी कोई चाहत नहीं, हमारी चाहत सिर्फ यही है कि अन्याय न हो, नफरत की भी हद होनी चाहिए. नफरत ऐसी न हो कि जिसमें तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, फना कर दो, सिर्फ एक वोट के लिए पूरी आबादी, पूरे पूरे शहर नेस्तनाबूद कर दिए जाएं. पूरे पूरे खानदान तबाह और बर्बाद कर दिए जाएं. लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए. वक्त बदलेगा तो कहीं आने वाले के मन में बदले की भावना न रहे. जो हुआ वह गलत है और अगर कभी ऐसा होगा तो वह भी गलत होगा. आजम खान ने कहा कि भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा. इतना बड़ा कि इसी देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए.

बिहार चुनाव पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि बिहार ने हमेशा देश को नई राह दी है और लोकतंत्र की रखवाली की है. ऐसे ही उम्मीद हम आगे भी करेंगे. मुल्क से दहशत खत्म होगी. खत्म नहीं होगी तो कम होगी, नाइंसाफी का दौर खत्म होगा या कम होगा, बेगुनाहों के साथ बार बार बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी. स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कहा कि इनकार नहीं किया है. जा सकता हूं, जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां जा भी सकता हूं.