सपा नेता आजम खान ने कहा-वोट के लिए इतनी नफरत ठीक नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए और बेबाकी से अपनी राय रखी.

वरिष्ठ सपा नेता आजम खान
वरिष्ठ सपा नेता आजम खान (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:40 AM IST

3 Min Read
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए और अलग ही अंदाज में यूपी सरकार को नसीहत देते नजर आए. इशारों-इशारों में आजम खान ने यूपी सरकार पर तंज कसे. आजम खान ने कहा कि हमारी कोई चाहत नहीं, हमारी सिर्फ यही चाहत कि अन्याय न हो, हमसे घृणा की भी एक हद होनी चाहिए.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान. (Video Credit : ETV Bharat)


आजम खान ने कहा कि हमारी कोई चाहत नहीं, हमारी चाहत सिर्फ यही है कि अन्याय न हो, नफरत की भी हद होनी चाहिए. नफरत ऐसी न हो कि जिसमें तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, फना कर दो, सिर्फ एक वोट के लिए पूरी आबादी, पूरे पूरे शहर नेस्तनाबूद कर दिए जाएं. पूरे पूरे खानदान तबाह और बर्बाद कर दिए जाएं. लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए. वक्त बदलेगा तो कहीं आने वाले के मन में बदले की भावना न रहे. जो हुआ वह गलत है और अगर कभी ऐसा होगा तो वह भी गलत होगा. आजम खान ने कहा कि भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा. इतना बड़ा कि इसी देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए.

बिहार चुनाव पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि बिहार ने हमेशा देश को नई राह दी है और लोकतंत्र की रखवाली की है. ऐसे ही उम्मीद हम आगे भी करेंगे. मुल्क से दहशत खत्म होगी. खत्म नहीं होगी तो कम होगी, नाइंसाफी का दौर खत्म होगा या कम होगा, बेगुनाहों के साथ बार बार बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी. स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कहा कि इनकार नहीं किया है. जा सकता हूं, जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां जा भी सकता हूं.

कैराना सांसद इकरा हसन ने आजम खान से की मुलाकात

कैराना से समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन देर रात आजम खान से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचीं. लगभग दो घंटे बाद इकरा हसन घर से बाहर निकलीं और मीडिया से रूबरू हुईं. इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन और बिहार चुनाव पर अपनी बात रखी.

सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि आजम खान साहब हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं. यह मुलाकात पारिवारिक है. बातचीत के दौरान उनकी सेहत और तबीयत का हाल जाना है. बिहार चुनाव पर इकरा हसन ने कहा बिहार का चुनाव देश के साथ इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है. उम्मीद है कि जागरूक जनता सही फैसला लेगी. इकरा हसन ने कहा कि अब राजनीति में गठबंधन का दौर है. भाजपा भी इससे अछूती नहीं है. एनडीए में भी कई घटक दल हैं. हमें उम्मीद है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी.

