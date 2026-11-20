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आजम खान का छलका दर्द: विरोधियों पर साधा निशाना, पूरे परिवार संग इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की मांगी इजाजत

आजम खान बोले- आने वाला इतिहास ऐसे दौर पर शर्मिंदा होगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान करीब 11 महीने बाद जेल से रिहा होकर बाहर आए, तो उनका पुराना तल्ख अंदाज एक बार फिर देखने को मिला. मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.

अपने ऊपर दर्ज मुकदमों और लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐसी बातें कहीं, जिन्होंने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. आजम खान ने यहां तक कह दिया कि अगर उनसे इतनी ही नफरत है तो उन्हें पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए या फिर देश छोड़ने की इजाजत दे दी जाए.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान. (Video Credit: ETV Bharat) शराब की दुकान लूटने से लेकर बकरी और भैंस चोरी के मुकदमों पर छलका दर्द

जेल से रिहाई के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, वह राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाते हैं. आजम खान ने एक मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री रहते हुए उन पर और उनकी पत्नी, जो खुद एक प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ शराब की दुकान और बार लूटने तथा 11 हजार 900 रुपये की नकदी लूटने की एफआईआर दर्ज कराई गई जिसका वे आज सामना कर रहे हैं. अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कभी मुर्गी चोरी, कभी बकरी चोरी, कभी भैंस चोरी तो कभी फर्नीचर चोरी जैसे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.