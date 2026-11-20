आजम खान का छलका दर्द: विरोधियों पर साधा निशाना, पूरे परिवार संग इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की मांगी इजाजत
रामपुर में सपा नेता आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए परिवार संग इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की इजाजत मांगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:50 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान करीब 11 महीने बाद जेल से रिहा होकर बाहर आए, तो उनका पुराना तल्ख अंदाज एक बार फिर देखने को मिला. मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.
अपने ऊपर दर्ज मुकदमों और लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐसी बातें कहीं, जिन्होंने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. आजम खान ने यहां तक कह दिया कि अगर उनसे इतनी ही नफरत है तो उन्हें पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए या फिर देश छोड़ने की इजाजत दे दी जाए.
शराब की दुकान लूटने से लेकर बकरी और भैंस चोरी के मुकदमों पर छलका दर्द
जेल से रिहाई के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, वह राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाते हैं. आजम खान ने एक मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री रहते हुए उन पर और उनकी पत्नी, जो खुद एक प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ शराब की दुकान और बार लूटने तथा 11 हजार 900 रुपये की नकदी लूटने की एफआईआर दर्ज कराई गई जिसका वे आज सामना कर रहे हैं. अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कभी मुर्गी चोरी, कभी बकरी चोरी, कभी भैंस चोरी तो कभी फर्नीचर चोरी जैसे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.
राजनीति के गिरते स्तर पर कटाक्ष, परिवार संग इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की रखी मांग
आजम खान ने आगे कहा कि इस तरह के बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कराने वालों ने अपना राजनीतिक स्तर खुद ही समाज के सामने दिखा दिया है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति में अगर यही स्तर रह गया तो आने वाला इतिहास ऐसे दौर पर शर्मिंदा होगा और खुद पर लानत भेजेगा. बातचीत के दौरान आजम खान ने सबसे बड़ा और भावुक बयान देते हुए कहा कि उन्होंने शासन-प्रशासन के सामने दो मांगें रखी हैं, जिनमें पहली मांग यह है कि उन्हें पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए. दूसरी मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्हें सब कुछ छोड़कर देश से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए.
नफरत के सवालों से गरमाई यूपी की सियासत, बयानों की तेज हुई चर्चा
अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए आजम खान ने सवाल उठाया कि अगर कुछ लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं और वे इतने ज्यादा नापसंद किए जाते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक मांग तो पूरी की ही जा सकती है. जेल की सलाखों से बाहर आते ही उनकी इस बेबाकी और दर्द भरे अंदाज ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फिलहाल जेल से बाहर आने के बाद आजम खान के इन तीखे बयानों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा तेज कर दी है. आने वाले दिनों में उनके इस रुख का समाजवादी पार्टी की राजनीति और रामपुर के समीकरणों पर क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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