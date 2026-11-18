डासना जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे सपा नेता आजम खान; घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उत्तरप्रदेश में गाजियाबाद की डासना जेल से 18 नवंबर को रिहा कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 11:04 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से 18 नवंबर को रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई की खबर मिलते ही सुबह से ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई थी.
जेल से बाहर आ रहे आजम खान को अपने साथ घर ले जाने के लिए उनके दोनों बेटे भी खुद डासना जेल पहुंचे थे. जेल के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखने के बाद आजम खान अपने दोनों बेटों के साथ काफिले में बैठकर सीधे अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है. हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा.
कानूनी प्रक्रिया और जेल प्रशासन की औपचारिकताएं: आजम खान की रिहाई का इंतजार उनके परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को पिछले कई दिनों से बड़ी बेसब्री से था, जो अब जाकर पूरा हुआ है. अदालत से जमानत मिलने के तुरंत बाद उनकी रिहाई से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया गया.
Rampur, Uttar Pradesh: SP leader Azam Khan receives a grand welcome from a large number of supporters after being released from Dasna District Jail. https://t.co/VM07JDvIvu— IANS (@ians_india) November 18, 2026
इसके बाद संबंधित अदालत की ओर से जारी आधिकारिक रिहाई का परवाना गाजियाबाद स्थित डासना जेल प्रशासन के पास पहुंचा. जेल प्रशासन ने सभी कागजी और सुरक्षा औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक जेल से रिहा कर दिया.
Rampur, Uttar Pradesh: SP leader Azam Khan says, "There will be no election; there will be a Inquilab! There will be no mere change; there will be a flood! Now people will no longer fight in the name of religion or caste; the fight will be based on issues. And people like us were ready to die, are ready to die, and will remain ready to die for the Constitution and the system..."— IANS (@ians_india) November 18, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत: इस पूरे मामले में आजम खान को बीते 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बेहद बड़ी कानूनी राहत मिली थी, जब अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी.
आदरणीय आज़म ख़ान साहब की रिहाई ने इंसाफ़ पर ऐतबार को बढ़ाया है। जब जुल्म और ज़्यादती हो जाए बेहद के पार तो समझो आ गया है हुक्मरानों का अंतकाल https://t.co/pIFTG5CdrY— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 18, 2026
हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद ही उनकी जेल से बाहर आने की राह पूरी तरह साफ हो पाई थी, हालांकि जमानत का आदेश मिलने के बाद भी उन्हें रिहाई के लिए निचली अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.
इसके तहत गाजियाबाद की सीजेएम (CJM) कोर्ट में जमानत से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कराई गईं, जिसमें दो जमानतियों की व्यवस्था करना और जरूरी दस्तावेज दाखिल करना शामिल था. इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं के सफल समापन के बाद ही 18 नवंबर को उनकी घर वापसी संभव हो सकी, जिससे रामपुर से लेकर गाजियाबाद तक समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है
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