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डासना जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे सपा नेता आजम खान; घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़

पिता को लेने के लिए दोनों बेटे खुद पहुंचे थे डासना जेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से 18 नवंबर को रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई की खबर मिलते ही सुबह से ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई थी.

जेल से बाहर आ रहे आजम खान को अपने साथ घर ले जाने के लिए उनके दोनों बेटे भी खुद डासना जेल पहुंचे थे. जेल के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखने के बाद आजम खान अपने दोनों बेटों के साथ काफिले में बैठकर सीधे अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है. हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा.

रामपुर पहुंचे आजम खान (Video Credit: ETV Bharat) कानूनी प्रक्रिया और जेल प्रशासन की औपचारिकताएं: आजम खान की रिहाई का इंतजार उनके परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को पिछले कई दिनों से बड़ी बेसब्री से था, जो अब जाकर पूरा हुआ है. अदालत से जमानत मिलने के तुरंत बाद उनकी रिहाई से जुड़ी सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया गया. इसके बाद संबंधित अदालत की ओर से जारी आधिकारिक रिहाई का परवाना गाजियाबाद स्थित डासना जेल प्रशासन के पास पहुंचा. जेल प्रशासन ने सभी कागजी और सुरक्षा औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक जेल से रिहा कर दिया.