सद्भावना: रामपुर में सिख समाज ने मदरसे के 15 बच्चों को इस वजह से किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 2:22 PM IST
रामपुर: यूपी के रामपुर जिले से सिख और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की है. दरअसल, वीर खालसा सेवा समिति की ओर से मदरसा फैजुल उलूम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कुरान हिफ्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और मनोबल बढ़ा.
इस मौके पर सिख समुदाय के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे, जिनमें समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह, चेयरमैन निर्मल सिंह और अन्य सदस्य शामिल थे. सभी ने बच्चों की मेहनत और लगन की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.
वहीं, मदरसा फैजुल उलूम के संचालक मौलाना हसन जावेद कासमी और मौलाना अंसार साहब ने सिख समुदाय को खास तोहफा दिया. उन्होंने पंजाबी भाषा में लिखी हुई कुरान ए पाक की प्रति वीर खालसा सेवा समिति को भेंट की. रामपुर में इस पहल की अब हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग इसे गंगा-जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल बता रहे हैं.
मामले पर वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया रामपुर शहर भाईचारे का शहर है. ईद का पर्व आने वाला है और पहले भी हम रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम करा चुके हैं. आज हमने उन बच्चों को सम्मानित किया है, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया. मुंह जबानी याद किया है. आगे चलकर ये बच्चे रामपुर का नाम रोशन करेंगे. हमनें 15 बच्चों को सम्मानित किया है.
मदरसा फैसल उलूम के संचालक मौलाना असलम जावेद कासमी ने कहा रामपुर में अवतार सिंह ने अनोखी पहल की है. हम ये चाहेंगे कि यह हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते रहें.
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