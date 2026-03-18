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सद्भावना: रामपुर में सिख समाज ने मदरसे के 15 बच्चों को इस वजह से किया सम्मानित

मदरसे के कुरान हिफ़्ज याद करने वाले बच्चों को सम्मान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: यूपी के रामपुर जिले से सिख और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की है. दरअसल, वीर खालसा सेवा समिति की ओर से मदरसा फैजुल उलूम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कुरान हिफ्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और मनोबल बढ़ा. बच्चों को किया गया सम्मानित. (Video Credit; ETV Bharat) इस मौके पर सिख समुदाय के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे, जिनमें समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह, चेयरमैन निर्मल सिंह और अन्य सदस्य शामिल थे. सभी ने बच्चों की मेहनत और लगन की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.