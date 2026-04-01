मौत के मुंह से खींच लाई खाकी, सतलुज की लहरों में कूदकर जवान ने बचाई महिला की जान
रामपुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती सतलुज नदी में छलांग लगाकर एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 12:33 PM IST
रामपुर बुशहर (शिमला): हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में मंगलवार को खाकी का मानवीय और जांबाज चेहरा सामने आया, जिसने न केवल एक अनमोल जीवन बचाया, बल्कि खाकी का फर्ज भी निभाकर जनता के बीच पुलिस को लेकर फैली कथित धारणाओं को भी तोड़ दिया.
वजीर बावड़ी पुल पर घटित इस इस घटना में, रामपुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती सतलुज नदी में छलांग लगाकर एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना रामपुर को सूचना मिली थी कि वजीर बावड़ी पुल के पास एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रही है और वो सतलुज नदी में छलांग लगाने का प्रयास कर सकती है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत एक टीम को मौके की ओर रवाना किया. जब तक पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची, महिला नदी के बिल्कुल किनारे असुरक्षित स्थान पर बैठी थी. पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने और पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते महिला ने शोर मचाते हुए उफनती सतलुज की लहरों में छलांग लगा दी.
महिला को लहरों के बीच डूबता देख मौके पर मौजूद आरक्षी सतपाल ने जान की परवाह किए बिना तुरंत सतलुज नदी में छलांग लगा दी. काफी मशक्कत के बाद सतपाल ने महिला को पकड़ लिया और उसे किनारे तक सुरक्षित खींच लाए. इस दौरान महिला आरक्षी शीतल ने भी सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू में पूरी मदद की. पुलिस के इन जांबाज सिपाहियों की तत्परता का ही नतीजा था कि महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया.
अस्पताल में उपचार जारी, हालत स्थिर
रेस्क्यू के तुरंत बाद पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए महिला को खनेरी स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया. वहां आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों की टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया. ताजा अपडेट के अनुसार, महिला की हालत अब खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि महिला ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया और इसके पीछे क्या पारिवारिक या मानसिक कारण थे. डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने कहा कि 'महिला से पूछताछ के बाद उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है. आरक्षी सतपाल और शीतल ने अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया है.'
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