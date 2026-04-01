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मौत के मुंह से खींच लाई खाकी, सतलुज की लहरों में कूदकर जवान ने बचाई महिला की जान

रामपुर बुशहर (शिमला): हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में मंगलवार को खाकी का मानवीय और जांबाज चेहरा सामने आया, जिसने न केवल एक अनमोल जीवन बचाया, बल्कि खाकी का फर्ज भी निभाकर जनता के बीच पुलिस को लेकर फैली कथित धारणाओं को भी तोड़ दिया.

वजीर बावड़ी पुल पर घटित इस इस घटना में, रामपुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती सतलुज नदी में छलांग लगाकर एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना रामपुर को सूचना मिली थी कि वजीर बावड़ी पुल के पास एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रही है और वो सतलुज नदी में छलांग लगाने का प्रयास कर सकती है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत एक टीम को मौके की ओर रवाना किया. जब तक पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची, महिला नदी के बिल्कुल किनारे असुरक्षित स्थान पर बैठी थी. पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने और पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते महिला ने शोर मचाते हुए उफनती सतलुज की लहरों में छलांग लगा दी.

महिला को लहरों के बीच डूबता देख मौके पर मौजूद आरक्षी सतपाल ने जान की परवाह किए बिना तुरंत सतलुज नदी में छलांग लगा दी. काफी मशक्कत के बाद सतपाल ने महिला को पकड़ लिया और उसे किनारे तक सुरक्षित खींच लाए. इस दौरान महिला आरक्षी शीतल ने भी सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू में पूरी मदद की. पुलिस के इन जांबाज सिपाहियों की तत्परता का ही नतीजा था कि महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया.