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अखिलेश और डिंपल यादव की मौजूदगी में हुई ज्वॉइनिंग पर रामपुर में बवाल, जिलाध्यक्ष ने किया विरोध

रामपुर में सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने तीन नेताओं को सपा में शामिल कराया है. इसका जिलाध्यक्ष अजय सागर और आसिम राजा ने विरोध किया.

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आजम खान के गढ़ रामपुर में सपा की खींचतान, शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 6:40 PM IST

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रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने दिल्ली में तीन नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. इसके बाद जिला और नगर संगठन ने खुलकर बगावती तेवर अपना लिए हैं.

जिला अध्यक्ष अजय सागर और नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेसवार्ता कर इस फैसले का विरोध किया और पार्टी में शामिल किए गए नेताओं को "पार्टी का गद्दार" बताया. रामपुर की सियासत में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक हो गई है.

जानकारी देते सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा. (Video Credit: ETV Bharat)

अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई ज्वॉइनिंग: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हाल ही में वकील अहमद, एम. सगीर और तस्लीम को दिल्ली ले गए, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की मौजूदगी में तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और उनका स्वागत किया गया. लेकिन दिल्ली में हुई इस सदस्यता का रामपुर में समाजवादी पार्टी के संगठन ने खुलकर विरोध कर दिया. जिला अध्यक्ष अजय सागर और नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने संयुक्त प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल किए गए तीनों लोग पहले भी समाजवादी पार्टी के विरोधी रहे हैं और उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लिया है. नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने आरोप लगाया कि इन नेताओं का समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कोई संबंध नहीं रहा है.

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रामपुर सपा में गुटबाजी हुई सार्वजनिक: सांसद नदवी के फैसले के खिलाफ संगठन ने खोला मोर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आसिम राजा ने सांसद को दी नसीहत: उनका कहना था कि इनमें से कुछ लोग टिकट न मिलने पर विरोधी उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार पार्टी तथा आजम खान के खिलाफ काम करते रहे हैं. आसिम राजा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने का अधिकार संगठन का होता है और इसकी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की होती है. उन्होंने सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को नसीहत देते हुए कहा कि सांसद को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान ने वर्षों की मेहनत से स्वार-टांडा और रामपुर में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है.

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आसिम राजा की सांसद को नसीहत: 'संवैधानिक दायित्व निभाएं, संगठन के कामकाज में न दें दखल' (Photo Credit: ETV Bharat)

भविष्य में नुकसान की चेतावनी: ऐसे में पार्टी के विरोधी रहे लोगों को शामिल करने से संगठन मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगा और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम तथा असंतोष फैलेगा. नगर अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूरे मामले का संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि रामपुर में संगठन की अनदेखी कर लिए गए फैसले भविष्य में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. रामपुर में समाजवादी पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. ऐसे में सभी की निगाहें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं कि वह इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और संगठन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरी को कैसे दूर करता है.

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