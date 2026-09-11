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रामपुर की दो बड़ी पहचान: रज़ा लाइब्रेरी में 16 हजार पांडुलिपियों का खजाना और रामपुरी चाकू की कहानी

आशुतोष सहाय के संपादन के साथ रामपुर से संवाददाता आज़म खान की स्पेशल रिपोर्ट...

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रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में मौजूद हैं दुनिया की अनमोल विरासत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 6:29 PM IST

16 Min Read
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रामपुर: रामपुर की पहचान सिर्फ एक शहर के तौर पर नहीं है. यहां इतिहास, साहित्य, कला और कारीगरी की ऐसी विरासत मौजूद है, जिसका महत्व देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है. इसी विरासत की सबसे बड़ी पहचान है रामपुर की ऐतिहासिक रज़ा लाइब्रेरी. दूसरी पहचान रामपुरी चाकू की है, जिसने कभी अपनी खास कारीगरी के दम पर पूरे देश में नाम कमाया था.

एक तरफ रज़ा लाइब्रेरी सदियों पुराने ज्ञान और पांडुलिपियों को संभालकर रखे हुए है, तो दूसरी तरफ रामपुरी चाकू से जुड़े कारीगर अपने पुश्तैनी हुनर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन दोनों विरासतों के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियां भी हैं. रज़ा लाइब्रेरी अपने खजाने को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. वहीं रामपुरी चाकू के कारीगर चाहते हैं कि उनका पारंपरिक हुनर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे.

जानकारी देते इतिहासकार. (Video Credit: ETV Bharat)

1774 में शुरू हुआ ज्ञान का सफर: रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की नींव वर्ष 1774 में रामपुर रियासत के संस्थापक नवाब फैज़ुल्लाह खान के दौर में पड़ी. नवाब फैज़ुल्लाह खान खुद विद्या और साहित्य के बड़े संरक्षक माने जाते थे. उन्होंने दुर्लभ किताबों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को इकट्ठा करने की शुरुआत की. इसके बाद रामपुर के नवाबों ने इस संग्रह को लगातार समृद्ध किया.

आज रज़ा लाइब्रेरी में करीब 16 हजार पांडुलिपियों का विशाल संग्रह बताया जाता है. इनमें अरबी, फारसी, पश्तो, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और तुर्की जैसी भाषाओं की पांडुलिपियां शामिल हैं. इसके अलावा करीब 60 हजार मुद्रित पुस्तकों का संग्रह भी यहां मौजूद है. लाइब्रेरी में दुर्लभ कुरान की पांडुलिपि और संस्कृत से फारसी में अनूदित वाल्मीकि रामायण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी संग्रह का हिस्सा हैं.

किताबों के साथ कला और इतिहास का खजाना: रज़ा लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें और पांडुलिपियां ही नहीं हैं. यहां मुगल और दूसरी चित्रकला शैलियों की लघु चित्रकृतियां, इस्लामी सुलेख, ताड़पत्र पांडुलिपियां, ऐतिहासिक सिक्के, दस्तावेज और खगोलीय उपकरण भी मौजूद हैं. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहां करीब 150 सचित्र पांडुलिपियां, हजारों लघु चित्र और इस्लामी कैलीग्राफी के महत्वपूर्ण नमूने हैं. यही विविधता रज़ा लाइब्रेरी को दुनिया के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संग्रहों में शामिल करती है.

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खत्म होने की कगार पर रामपुरी चाकू की पुश्तैनी कारीगरी (Photo Credit: ETV Bharat)

रज़ा लाइब्रेरी जिस हामिद मंजिल में स्थित है, वह इमारत भी अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखती है. नवाब हामिद अली खान के दौर में वर्ष 1905 में किले के भीतर शानदार दरबार हॉल का निर्माण कराया गया था. बाद में यही परिसर रज़ा लाइब्रेरी के महत्वपूर्ण संग्रह का केंद्र बना. आज यह इमारत भी रामपुर की ऐतिहासिक पहचान का अहम हिस्सा है.

राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनी रज़ा लाइब्रेरी: भारत की आजादी के बाद 6 अप्रैल 1951 को लाइब्रेरी के लिए ट्रस्ट बनाया गया. इसके बाद 1 जुलाई 1975 को संसद के अधिनियम के तहत रज़ा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा मिला. इसके बाद यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आ गई. इस तरह रामपुर की यह ऐतिहासिक लाइब्रेरी सिर्फ स्थानीय विरासत नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्था बन गई.

रज़ा लाइब्रेरी के संग्रह में दिल्ली सल्तनत और मुगलकाल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं. यहां हजरत अली से संबंधित बताई जाने वाली हस्तलिखित कुरान शरीफ की दुर्लभ प्रति भी बताई जाती है. इसके अलावा फारसी में अनूदित वाल्मीकि रामायण, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जामिउत-तवारीख और रागमाला जैसी महत्वपूर्ण कृतियां मौजूद हैं. इन संग्रहों की वजह से देश और विदेश के शोधकर्ताओं के लिए रज़ा लाइब्रेरी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है.

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ऑनलाइन देख सकेंगे सदियों पुराना दुर्लभ साहित्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब डिजिटल होगी सदियों पुरानी विरासत: अब रज़ा लाइब्रेरी की इस अनमोल विरासत को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. लाइब्रेरी में करीब 16 हजार पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जिनमें से लगभग 10 हजार के डिजिटलीकरण और मेटाडेटा तैयार करने का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है. तकनीकी रेस्टोरर हिमांशु सिंह के मुताबिक बाकी संग्रह पर भी संरक्षण और डिजिटलीकरण का काम आगे बढ़ाया जा रहा है. हालांकि सभी डिजिटल पांडुलिपियों को अभी आम लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.

इसके लिए भारत सरकार के ज्ञान भारतम कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय पोर्टल तैयार किया जा रहा है. इसका उद्देश्य देशभर में मौजूद पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना और शोधकर्ताओं तक पहुंच बनाना है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बैठे शोधकर्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन दुर्लभ पांडुलिपियों का अध्ययन कर सकेंगे. रज़ा लाइब्रेरी की वेबसाइट पर भी काम चल रहा है.

दुर्लभ लिपियों को बचाना भी बड़ी चुनौती: रज़ा लाइब्रेरी के संग्रह की एक खास बात यह है कि यहां सामग्री सिर्फ अरबी, फारसी और उर्दू तक सीमित नहीं है. संस्कृत, हिंदी, तुर्की और पश्तो समेत कई भाषाओं और दुर्लभ लिपियों में भी महत्वपूर्ण सामग्री मौजूद है. इनमें से कई लिपियों को पढ़ने वाले विशेषज्ञों की संख्या लगातार कम हो रही है. ऐसे में इन पांडुलिपियों के अलग-अलग भारतीय भाषाओं में अनुवाद की योजना भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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मपुर रज़ा लाइब्रेरी की 10 हजार दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण पूरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसका मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना नहीं है. कोशिश यह भी है कि उनमें छिपा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके. मशहूर शायर और इतिहासकार अजहर इनायती के मुताबिक रज़ा लाइब्रेरी में फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के साथ अंग्रेजी की भी बड़ी संख्या में किताबें और साहित्यिक सामग्री मौजूद है. यही वजह है कि देश-विदेश से आने वाले रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए यह जगह खास महत्व रखती है.

विदेशी शोधकर्ताओं के लिए भी अहम केंद्र: अजहर इनायती के मुताबिक रज़ा लाइब्रेरी में लंबे समय से दूसरे देशों से शोधकर्ता आते रहे हैं. शोध के लिए आने वाले स्कॉलर्स के ठहरने के लिए लाइब्रेरी में गेस्ट हाउस की सुविधा भी बताई जाती है. शोधकर्ताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक संग्रह तक पहुंच और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इससे रज़ा लाइब्रेरी की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत होती है.

अगर किसी शोधकर्ता को किसी खास पांडुलिपि की डिजिटल कॉपी की जरूरत होती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है. हालांकि डिजिटल सामग्री के इस्तेमाल और प्रकाशन को लेकर कॉपीराइट और दूसरे नियमों का पालन करना जरूरी है. किसी किताब, पांडुलिपि या दूसरी सामग्री को प्रकाशित करते समय उसके अधिकारों का सम्मान करना होता है. यानी डिजिटलाइजेशन के साथ संरक्षण और कॉपीराइट दोनों पर ध्यान देना जरूरी है.

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रामपुरी चाकू का ऐतिहासिक सफर. (Photo Credit: ETV Bharat)

इतिहासकारों के लिए ज्ञान का बड़ा केंद्र: इतिहासकार शकील गोस के मुताबिक आज के सूचना और तकनीक के दौर में पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को नई तकनीक के जरिए सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. उनके मुताबिक रज़ा लाइब्रेरी एशिया की प्रमुख लाइब्रेरियों में गिनी जाती है. यहां उर्दू, हिंदी, फारसी और अरबी के साथ तुर्की और पश्तो भाषाओं की भी दुर्लभ पांडुलिपियां और किताबें मौजूद हैं. रामपुर रियासत के नवाबों ने देश-विदेश से महत्वपूर्ण किताबों और मख्तूतात का बड़ा संग्रह यहां तैयार कराया था.

शकील गोस के मुताबिक लाइब्रेरी में हजरत अली से संबंधित बताई जाने वाली चमड़े पर लिखी कुरान-ए-पाक की दुर्लभ प्रति भी मौजूद है. इसके अलावा वाल्मीकि रामायण का फारसी अनुवाद भी संग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा है. देश ही नहीं, विदेशों से आने वाले शोधकर्ता भी इन संग्रहों पर काम करते रहे हैं. रूस समेत दूसरे देशों से आए रिसर्च स्कॉलर्स के यहां शोध करने के उदाहरण भी मिलते हैं.

रामपुरी चाकू, कभी रामपुर की शान था: रामपुर का नाम आते ही रज़ा लाइब्रेरी के साथ एक और पहचान सामने आती है और वह है रामपुरी चाकू. कभी यह चाकू रामपुर की शान और यहां के कारीगरों की पहचान हुआ करता था. इसके इतिहास को लेकर अलग-अलग विवरण मिलते हैं. कुछ स्रोत इसकी परंपरा को 18वीं सदी और नवाब फैज़ुल्लाह खान के दौर से जोड़ते हैं, जबकि कारीगरों की मौखिक परंपरा में बाद के नवाबों के समय इसकी आधुनिक कारीगरी विकसित होने की बात कही जाती है.

रामपुर के कारीगर खास तरह के फोल्डिंग चाकू बनाने के लिए जाने जाते थे. इन चाकुओं में अलग तरह का मैकेनिज्म और नक्काशीदार हैंडल होता था. हाथ की कारीगरी ने इन्हें सामान्य औजार से अलग पहचान दी. बाद में फिल्मों ने रामपुरी चाकू को पूरे देश में मशहूर कर दिया.

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रामपुरी चाकू को लेकर अभिनेता राजकुमार का डायलॉग. (Photo Credit: ETV Bharat)

फिल्मों ने बढ़ाई पहचान, लेकिन छवि भी बदली: 1960 और 1970 के दशक की फिल्मों में रामपुरी चाकू अक्सर खलनायकों की पहचान के तौर पर दिखाया गया. इसके बाद यह नाम आम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ. लेकिन फिल्मों में इसकी जिस तरह की छवि बनी, उसका असर आगे चलकर कारोबार पर भी पड़ा. अपराध में इस्तेमाल की आशंका के चलते लंबे ब्लेड वाले चाकुओं पर नियम और लाइसेंस व्यवस्था सख्त हुई.

इसके बाद रामपुरी चाकू का कारोबार धीरे-धीरे सिमटने लगा. एक समय रामपुर में सैकड़ों दुकानें और बड़ी संख्या में कारीगर इस काम से जुड़े बताए जाते हैं. लेकिन बाजार घटने, नियमों के सख्त होने और सस्ते विकल्प आने से कई कारीगरों ने यह पुश्तैनी काम छोड़ दिया. नई पीढ़ी का इस कारोबार से दूर होना भी एक बड़ी चुनौती बन गया.

20 फीट का चाकू बना रामपुर की पहचान: रामपुर में रामपुरी चाकू की पहचान को पर्यटन और स्थानीय विरासत से जोड़ने की कोशिश भी हुई. तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल में रामपुर में करीब 20 फीट लंबा विशाल चाकू स्थापित किया गया. जिस जगह यह विशाल चाकू लगाया गया, उसे चाकू चौराहा के नाम से जाना जाने लगा. यह विशाल चाकू लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना और दूर-दूर से लोग इसे देखने पहुंचते हैं.

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जानिए क्या कह रहे हैं रामपुर के पुराने कारीगर. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस स्मारक के जरिए रामपुरी चाकू की पुरानी पहचान को सामने लाने की कोशिश की गई. लेकिन सवाल सिर्फ पहचान का नहीं है. असली चुनौती उन कारीगरों और दुकानदारों को बचाने की है, जिनके परिवार कई पीढ़ियों से इस काम से जुड़े रहे हैं. अगर नई पीढ़ी इस हुनर से नहीं जुड़ती, तो केवल स्मारक से यह परंपरा जिंदा नहीं रह सकती.

GI पहचान की कोशिश, लेकिन कारोबार की चुनौती बरकरार: रामपुरी चाकू के GI पंजीकरण का आवेदन जुलाई 2025 में दाखिल किए जाने की जानकारी है. भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय के रिकॉर्ड में सितंबर 2026 तक इसकी स्थिति “Examination” दर्ज बताई गई है. यानी इस प्रक्रिया को अभी अंतिम GI पंजीकरण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. कारीगरों और कारोबारियों की उम्मीद है कि GI पहचान से पारंपरिक रामपुरी चाकू को बाजार में अलग पहचान मिल सकती है. स्थानीय दुकानदारों की तस्वीर कुछ अलग है. चौथी पीढ़ी से रामपुरी चाकू बेच रहे फैजान खान के मुताबिक GI प्रक्रिया से उन्हें अभी कोई सीधा फायदा नहीं मिला है. उनका कहना है कि रामपुरी चाकू की पहचान बढ़ाने में तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह की भूमिका अहम रही. उनके प्रयासों से लोगों को पारंपरिक हाथ से बनाए जाने वाले रामपुरी चाकू के बारे में जानकारी मिली.

महंगाई ने बढ़ाई चाकू की लागत: फैजान खान के परिवार की कई पीढ़ियां इसी कारोबार से जुड़ी रही हैं. उनके मुताबिक बदलते वक्त और कम आमदनी के चलते कई लोगों ने यह काम छोड़ दिया, लेकिन उनके परिवार ने इसे जारी रखा. उनके अनुसार 20 फीट ऊंचे विशाल चाकू ने भी रामपुरी चाकू की पहचान लोगों तक पहुंचाने में मदद की. हालांकि बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है. फैजान खान के मुताबिक लोहे और पीतल की कीमत बढ़ने से चाकू बनाने की लागत काफी बढ़ गई है. उनका कहना है कि जो चाकू पहले करीब 150 रुपये में बिकता था, उसकी कीमत अब लगभग 500 रुपये तक पहुंच गई है. ग्राहक अब मशीन से बने चाकुओं की जगह पारंपरिक हाथ से तैयार किए गए चाकू को ज्यादा पसंद करते हैं. हालांकि बाजार अभी भी पहले जैसा बड़ा नहीं है.

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फिल्मों की शोहरत से लेकर पाबंदियों और जीआई टैग की हकीकत तक (Photo Credit: ETV Bharat)

फिल्मों की छवि से कारोबार को नुकसान: फैजान खान का कहना है कि फिल्मों में रामपुरी चाकू को जिस तरह दिखाया गया, उससे इसकी छवि प्रभावित हुई. उनके मुताबिक पारंपरिक रामपुरी चाकू की कई किस्में घरेलू या सजावटी इस्तेमाल के लिए होती हैं. आज घरेलू ग्राहक सामान्य छुरी या चाकू खरीदते हैं, जबकि खास डिजाइन वाले रामपुरी चाकू अक्सर स्मृति चिन्ह या उपहार के तौर पर खरीदे जाते हैं. ऑनलाइन बाजार से कारोबार बढ़ने के सवाल पर फैजान खान बताते हैं कि उनका कारोबार अभी मुख्य रूप से स्थानीय ग्राहकों पर निर्भर है. उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि महंगाई और सीमित आमदनी के चलते नई पीढ़ी इस पुश्तैनी कारोबार से दूर हो रही है. उनका मानना है कि अगर सरकार और बाजार से पर्याप्त सहयोग मिले, तो इस पारंपरिक कारोबार को फिर मजबूत किया जा सकता है. यही चिंता रामपुर के कई दूसरे कारीगरों की भी है.

60-65 साल की उम्र में भी जारी है हुनर: रामपुरी चाकू की कारीगरी को आगे बढ़ाने वालों में इरशाद अली भी शामिल हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने करीब 12-13 साल की उम्र में चाकू बनाने का काम शुरू कर दिया था. आज 60-65 साल की उम्र के आसपास पहुंचने के बाद भी वह अपने पुश्तैनी हुनर से जुड़े हुए हैं. उनके परिवार में उनके पिता भी इसी काम से जुड़े थे. इरशाद अली के मुताबिक चाकू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टील की पट्टी दिल्ली से मंगाई जाती है. इसके बाद डिजाइन और साइज के हिसाब से उसे मशीन से कटवाया जाता है. लेकिन चाकू का असली आकार तैयार करने और धार देने का काम कारीगर को खुद करना पड़ता है. यानी आधुनिक मशीनों के बावजूद इस काम में हाथ के हुनर की भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है.

मशीन के साथ हाथ का हुनर आज भी जरूरी: चाकू के ब्लेड के साथ ऊपर वाली कमानी भी मशीन से तैयार कराई जाती है. वहीं हैंडल, लॉक और फोल्डिंग मैकेनिज्म के कुछ हिस्से मुरादाबाद में ढलवाए जाते हैं. इसके बाद उन पर नक्काशी और दूसरे काम कराए जाते हैं. आखिर में चाकू की पॉलिश रामपुर में होती है. इरशाद अली के मुताबिक फिलहाल उन्हें मजदूरी ठीक मिल रही है और पहले की तुलना में कुछ सहूलियत भी हुई है. लेकिन सबसे बड़ी समस्या बाजार की है. उनके मुताबिक कभी रामपुरी चाकू की पहचान पूरे हिंदुस्तान में थी और बड़ी संख्या में चाकू दूसरे शहरों तक भेजे जाते थे. बाद में लगी पाबंदियों के चलते बाहर का कारोबार काफी सिमट गया.

अगली पीढ़ी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल: इरशाद अली के परिवार की कहानी इस विरासत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती को भी दिखाती है. वह बताते हैं कि उनके कोई बेटे नहीं हैं और सिर्फ बेटियां हैं. ऐसे में उनके बाद परिवार में इस कारीगरी को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा. इसका मतलब यह है कि एक पूरी पारंपरिक कारीगरी एक पीढ़ी के साथ खत्म होने के खतरे में है. यही स्थिति रामपुर के कई दूसरे पारंपरिक कारीगरों के सामने भी है. बाजार, लागत, नियम और रोजगार के बदलते विकल्पों के बीच नई पीढ़ी इस काम को अपना भविष्य नहीं मान रही. ऐसे में केवल GI पहचान या स्मारक बनाना काफी नहीं होगा. इस हुनर को बचाने के लिए कारीगरों को बाजार, प्रशिक्षण और स्थायी आमदनी का भरोसा देना भी जरूरी होगा.

रामपुर की विरासत के सामने दो अलग चुनौतियां: रज़ा लाइब्रेरी और रामपुरी चाकू, दोनों रामपुर की ऐतिहासिक पहचान हैं, लेकिन दोनों की चुनौतियां अलग हैं. रज़ा लाइब्रेरी सदियों पुराने ज्ञान को डिजिटलीकरण के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. वहीं रामपुरी चाकू के सामने चुनौती उस हाथ के हुनर को बचाने की है, जिसने इस पहचान को जन्म दिया. रज़ा लाइब्रेरी की हजारों पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए नए रास्ते खोल सकता है. वहीं रामपुरी चाकू की कारीगरी को बचाने के लिए स्थानीय कारीगरों को आर्थिक और बाजार संबंधी सहयोग की जरूरत है. एक तरफ डिजिटल तकनीक इतिहास को सुरक्षित रखने का माध्यम बन रही है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक हुनर को जिंदा रखने के लिए इंसानी हाथों की जरूरत है.

रामपुर की असली विरासत सिर्फ उसकी पुरानी इमारतों, किताबों या चाकुओं में नहीं है. यह उन लोगों में भी है, जिन्होंने पीढ़ियों तक इस विरासत को संभालकर रखा. अब सवाल यही है कि आने वाले समय में रामपुर अपनी इस अनमोल पहचान को किस तरह सुरक्षित रखता है. क्योंकि विरासत तभी जिंदा रहती है, जब उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी रहे.

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