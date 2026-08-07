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रामपुर एसपी के विवादित बोल; समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया का वीडिया सोशल मीडिया में वायरल

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने कथित तौर पर गोकशी और उससे जुड़े मामलों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं हैं.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:00 AM IST

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रामपुर : रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह का समुदाय विशेष के लिए दिया गया बयान सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर विवाद का विषय बना हुआ है. बयान में उन्होंने कथित तौर पर गोकशी और उससे जुड़े मामलों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं हैं. एसपी के बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.


बता दें, पिछले कुछ दिनों से रामपुर में पशुवध की कई घटनाएं सामने आई हैं. जिसमें पुलिस ने एक्शन भी लिया, पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ भी हुईं. कई पशु तस्करों को अलग-अलग मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया. इसी बीच अब एसपी अनिल कुमार सिंह ने विवादित बयान दिया है.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने कहा हैं कि पशु वध या तस्करी के मामलों में धार्मिक भावनाओं और आस्था का ख्याल रखना होगा. अन्यथा की स्थिति में समुदाय विशेष के संलिप्त लोगों के खिलाफ के कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसी दौरान एसपी ने कथित रूप से इस तरह के कार्यों में शामिल समुदाय विशेष के लोगों पर जातिगत टिप्पणी करते हुए अपशब्द भी कहे.

हालांकि पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि वह समुदाय विशेष के सम्मानित के लोगों के साथ बैठक करके मामले का समाधान निकालेंगे. साथ ही उन्होंने पशु वध या किसी धर्म को आहत करने वाले कृत्यों से बचने की नसीहत भी दी.



बहरहाल पुलिस अधीक्षक के बयान के कुछ शब्दों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के कुछ अंश को समुदाय विशेष के प्रति आपत्तिजनक तथा अमर्यादित भाषा बताया जा रहा है. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक का निशाना केवल अपराधी हैं, न कि पूरा समुदाय. फिलहाल इस मामले में किसी आधिकारिक शिकायत या विभागीय कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है.

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RAMPUR SP ANIL KUMAR SINGH
पुलिस अधिकारियों के विवादित बयान
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