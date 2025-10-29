ETV Bharat / state

रामपुर रियासत के अंतिम शासक की बेटी मेहरून्निसा बेगम का निधन, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल से की थी शादी

रामपुरः रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का 92 साल की आयु में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में निधन हो गया. नवाबजादी के निधन से शाही परिवार ने शोक की लहर है.



नवाब की तीसरी पत्नी की बेटी थींः पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां के पीए और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एन्ड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) रुहेलखण्ड चैप्टर के सह संयोजक काशिफ खां ने बताया कि नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का जन्म रामपुर में 24 जनवरी 1933 हो हुआ था. नवाबजादी मेहरून्निसा अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की तीसरी पत्नी तलअत जमानी बेगम की पुत्री थीं. जिन्होंने 28 अक्टूबर 2025 को आखिरी सांस ली. 29 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में ही गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्देखाक किया गया.

1977 में अमेरिका शिफ्ट हो गई थींः काशिफ खां ने बताया कि बताया कि मेहरून्निसा बेगम ने मसूरी और लखनऊ में शिक्षा ग्रहण की थी. उनकी पहली शादी भारतीय सिविल सेवा से जुड़े रहे सैयद तकी नकी से हुई थी. जबकि दूसरी शादी पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल अब्दुर्रहीम खां से हुई थी. अब्दुर्रहीम खां स्पेन में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे थे. 1977 में वो अमेरिका चली गईं, जहां इंटरनेशल सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज में वो उर्दू और हिंदी की शिक्षिका रहीं. नवाबज़ादी साहिबा के एक बेटे जैन नकी और दो बेटियां जेबा हुसैन व मरयम खान हैं. एक बेटे आबिद खान की मृत्यु हो चुकी है. जैन नकी अमेरिका में ही रहते हैं और उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी मां की देखभाल की.

नवाब रजा अली खां की 9 संतानेंः काशिफ खां ने बताया कि नवाब रजा अली खां के तीन पुत्र नवाबजादा मुर्तजा अली खां, नवाबजादा जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां और नवाबजादा आबिद अली खां उर्फ सलीम मियां थे. तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं. अंतिम शासक की छ: बेटियों में नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम दूसरे नंबर की पुत्री थीं. इनसे पूर्व नवाबजादी खुर्शीद लका बेगम और नवाबजादी कमरलका बेगम का निधन हो चुका है. नवाबजादी बिरजिस लक़ा बेगम और नवाबजादी नाहीद लका बेगम दिल्ली में, जबकि नवाबजादी अख्तर लका बेगम लखनऊ में रहती हैं.