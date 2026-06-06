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यूपी पुलिस का एक्शन, रामपुर, बलिया और बुलंदशहर में बदमाशों से मुठभेड़

रामपुर/बलिया/बुलंदशहर: यूपी में शुक्रवार को पुलिस ने अलग-अलग जिलों में बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की. चलिए जानते हैं यूपी पुलिस के एक्शन के बारे में.



रामपुर में पुलिस का एक्शन: 4 जून को थाना सैफनी में एक महिला की तहरीर पर ग्राम खरसौल निवासी साबिर अली के खिलाफ मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस के अनुसार, 5 जून को गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बैरुआ पुल के पास मौजूद है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा. पीछा किए जाने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.



घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ घटना को स्वीकार किया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने के मामले में भी अलग से मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

​वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया थाना सैफनी अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला संज्ञान में आया था. उस पे तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया और हमारी टीमें गठित की गईं. आज जब उक्त नामित अपराधी की तलाशी और उसकी खोज-खबर के लिए पुलिस लगी हुई थी, तो रामगंगा पुल के पास वो आता हुआ दिखाई दिया. जब उसको रोका गया तो वो भागने लगा और भागते हुए उसने पुलिस पार्टी पे भी जान से मारने की नीयत से फायर किया.

आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने उस पर फायर किया तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी. उसको तत्काल अभिरक्षा में लेके उपचार हेतु सीएचसी शाहबाद भर्ती कराया गया है. अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.