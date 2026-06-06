यूपी पुलिस का एक्शन, रामपुर, बलिया और बुलंदशहर में बदमाशों से मुठभेड़
बलिया में 25 हजार का इनामिया बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:07 PM IST
रामपुर/बलिया/बुलंदशहर: यूपी में शुक्रवार को पुलिस ने अलग-अलग जिलों में बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की. चलिए जानते हैं यूपी पुलिस के एक्शन के बारे में.
रामपुर में पुलिस का एक्शन: 4 जून को थाना सैफनी में एक महिला की तहरीर पर ग्राम खरसौल निवासी साबिर अली के खिलाफ मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस के अनुसार, 5 जून को गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बैरुआ पुल के पास मौजूद है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा. पीछा किए जाने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.
घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ घटना को स्वीकार किया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने के मामले में भी अलग से मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया थाना सैफनी अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला संज्ञान में आया था. उस पे तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया और हमारी टीमें गठित की गईं. आज जब उक्त नामित अपराधी की तलाशी और उसकी खोज-खबर के लिए पुलिस लगी हुई थी, तो रामगंगा पुल के पास वो आता हुआ दिखाई दिया. जब उसको रोका गया तो वो भागने लगा और भागते हुए उसने पुलिस पार्टी पे भी जान से मारने की नीयत से फायर किया.
आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने उस पर फायर किया तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी. उसको तत्काल अभिरक्षा में लेके उपचार हेतु सीएचसी शाहबाद भर्ती कराया गया है. अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
बलिया में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार: बलिया में 25 हजार का इनामिया बदमाश को पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, जिससे वह घायल हो गया. अपर पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा के रहने वाले बदमाश धीरज सिंह 22 मार्च को सुजीत सिंह की हत्या के नियत से चाकू मारकर फरार हो गया था. जिसपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में थी, चेकिंग के दौरान दोकटी थाना क्षेत्र के दोकटी ढाला के पास बदमाश धीरज सिंह आते हुए दिखाई दी तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश किया तो पुलिस से धिरता देख पुलिस टीम पर ही फायर झोक दिया, पुलिस ने जब जवाबी फायर की तो उसके बाये पैर में गोली लगी और गिर गया. जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़: बुलंदशहर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद ई-रिक्शा चालक विपिन की हत्या के मुख्य आरोपी फैजान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है.
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