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रामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 21 लाख रुपये के 60 मोबाइल बरामद, फोन पाकर खिले चेहरे

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बरामद किए गए मोबाइल रविवार को उनके मालिकों को सौंपे.

अपर पुलिस अधीक्षक ने वास्तविक मालिकों को सौंपे मोबाइल
अपर पुलिस अधीक्षक ने वास्तविक मालिकों को सौंपे मोबाइल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 4:40 PM IST

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रामपुर : जिले में पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है. आम लोगों के गुम हुए करीब 21 लाख रुपये कीमत के 60 मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए. खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. फोन लेने पहुंचे लोगों ने रामपुर पुलिस और सर्विलांस टीम को धन्यवाद दिया.

पुलिस कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बरामद किए गए मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे. इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद के सभी थानों में सर्विलांस टीम सक्रिय रूप से कार्य कर रही है. इसके अलावा भारत सरकार द्वारा संचालित CEIR पोर्टल भी गुम हुए मोबाइल खोजने में काफी मददगार साबित हो रहा है.

रामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी (Video credit: ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपना मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराता है, तो पुलिस उस मोबाइल के आईएमईआई नंबर को सेंट्रल सिस्टम में रन कराती है. इसके बाद यदि वह मोबाइल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी लोकेशन और डिटेल्स ट्रेस हो जाती हैं. इसी प्रक्रिया के तहत पिछले महीने चलाए गए अभियान में 60 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये है.


मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन वापस मिल पाएगा. लेकिन, रामपुर पुलिस की मेहनत और सर्विलांस टीम की सक्रियता के चलते आज उनके मोबाइल उन्हें वापस मिल गए. पुलिस की इस कार्रवाई की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

दरअसल, जनपद में लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतें सामने आ रहीं थीं. इन शिकायतों को भारत सरकार के CEIR पोर्टल पर दर्ज कराया गया था. जिसके बाद रामपुर पुलिस की सर्विलांस टीम ने इन मामलों पर लगातार काम शुरू किया. पुलिस ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर के जरिए उनकी लोकेशन और इस्तेमाल करने वालों की जानकारी जुटाई. इसके बाद अलग-अलग स्थानों से कुल 60 मोबाइल फोन बरामद किए.

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