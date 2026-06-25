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जिस भाई को राखी बांधती थी नाबालिग, उसी ने बहन के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा ( FILE )

​रामपुर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश से भाई-बहन के रिश्तों को कलंकित करने वाले एक बेहद संवेदनशील मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म करने के दोषी 22 वर्षीय सचिन कुमार (निवासी जिला किन्नौर) को 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जिसे राखी बांधती थी बहन, उसी ने बनाया हवस का शिकार ​मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया, 'आरोपी और पीड़िता एक ही पिता की दो अलग-अलग माताओं की संतान हैं. दोनों सौतेले भाई-बहन हैं. लगभग 18-20 साल पहले आरोपी की मां अपने बेटे के साथ पति से अलग रहने लगी थी. इस बीच पिता ने दूसरी शादी की, जिससे पीड़िता का जन्म हुआ. करीब दो दशक बाद आरोपी अपने पिता के पास हिस्सेदारी मांगने लौटा. पिता ने दरियादिली दिखाते हुए उसे जमीन और एक घर दे दिया. आरोपी वहां अकेला रहने लगा, जबकि खाना पिता और पीड़िता के साथ ही खाता था. पीड़िता उसे अपना सगा भाई मानकर राखी बांधती थी, लेकिन भाई के रूप में आया यह शख्स भक्षक बन गया और बहन को डरा धमाकर दुष्कर्म किया. ​फांसी का फंदा दिखाकर दी आत्महत्या की धमकी