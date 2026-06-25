जिस भाई को राखी बांधती थी नाबालिग, उसी ने बहन के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा
किन्नौर जिले में नाबालिग बहन को डराकर भाई करता था दुष्कर्म. रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 3:56 PM IST
रामपुर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश से भाई-बहन के रिश्तों को कलंकित करने वाले एक बेहद संवेदनशील मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म करने के दोषी 22 वर्षीय सचिन कुमार (निवासी जिला किन्नौर) को 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
जिसे राखी बांधती थी बहन, उसी ने बनाया हवस का शिकार
मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया, 'आरोपी और पीड़िता एक ही पिता की दो अलग-अलग माताओं की संतान हैं. दोनों सौतेले भाई-बहन हैं. लगभग 18-20 साल पहले आरोपी की मां अपने बेटे के साथ पति से अलग रहने लगी थी. इस बीच पिता ने दूसरी शादी की, जिससे पीड़िता का जन्म हुआ. करीब दो दशक बाद आरोपी अपने पिता के पास हिस्सेदारी मांगने लौटा. पिता ने दरियादिली दिखाते हुए उसे जमीन और एक घर दे दिया. आरोपी वहां अकेला रहने लगा, जबकि खाना पिता और पीड़िता के साथ ही खाता था. पीड़िता उसे अपना सगा भाई मानकर राखी बांधती थी, लेकिन भाई के रूप में आया यह शख्स भक्षक बन गया और बहन को डरा धमाकर दुष्कर्म किया.
फांसी का फंदा दिखाकर दी आत्महत्या की धमकी
वर्ष 2024 में जब पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब आरोपी ने शराब के नशे में उसके साथ अश्लील हरकतें और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. हद तो तब हो गई जब आरोपी ने पीड़िता को एक वीडियो भेजा, जिसमें वह पेड़ के पास हाथ में रस्सी का फंदा लेकर खड़ा था. उसने धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया, तो वह आत्महत्या कर लेगा और इसका जिम्मेदार उसे ठहराएगा.
22 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने दिलाई सजा
इस मानसिक प्रताड़ना के कारण पीड़िता का संतुलन बिगड़ने लगा, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूरी आपबीती अपनी मां को बताई और मामला दर्ज हुआ. मामले की पैरवी कर रहे उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि ट्रायल के दौरान अदालत ने कुल 22 गवाहों के बयान और ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपों को सही पाया और दोषी को समाज में एक कड़ा संदेश देने वाली सजा सुनाई.
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