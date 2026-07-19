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सोशल मीडिया पर की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजा ( IANS )

​रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO Court) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी की पहचान संतोष कुमार निवासी जिला किन्नौर के रूप में हुई है. साल 2020 का है मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत के उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि ये मामला साल 2020 का है. नाबालिग पीड़िता (तत्कालीन आयु 16 साल) 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए रिकांगपिओ आई थी. इसी दौरान 19 सितंबर 2020 को उसकी मुलाकात आरोपी संतोष कुमार से हुई, जिससे उसकी जान-पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी. शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म